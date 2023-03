Rise Of The Northstar: Titeltrack des kommenden Albums veröffentlicht

Rise Of The Northstar sind zurück mit einem neuen Album, Showdown, das am 7. April erscheint und veröffentlichen nun ihre neue, gleichnamige dritte Single aus dem kommenden Longplayer! Showdown wurde von Johann Meyer (Gojira) gemischt und von Ted Jensen (Sterling Sound Studio) gemastert.

„This song is not a Showdown…It’s an execution!“

Mit der Sprache von Molière setzen Rise Of The Northstar ein eigenes Zeichen. Das neue Monster der Band hält die Fahne für alle Fans von harter Musik hoch und knüpft direkt an ROTNs Hit Here Comes The Boom (The Legacy Of Shi, 2018) an, indem genau diese Heaviness auf ein ganz neues Level gebracht wird. ROTN bringen ihre traditionelle Yokai Persona und einen „Korn-ish“ Sound mit ein, der ihre Vorliebe zum Nu Metal der 90er-Jahre perfekt unterstreicht, und gleichzeitig jedoch ihre eigene DNA bewahrt.

„This song kickstarted the writing process of the new record. Eva-Bs devastating riffs have always appealed to me, so my pen just went along, as if it was bewitched by the spirit of Shi. It’s one of the strongest tracks off the record and the reason why it carries the name of the album.” – Vithia

Showdown erscheint über Atomic Fire als limitierte Jewelcase CD in einer O-Card mit einem 24-seitigen Booklet, einem Collector’s Art Flyer und einer ltd. Prism Northcard (Collectors Japanese Carddass), und in Ltd. Vinyl-Editionen als 1LP im Gatefold, mit bedruckten Innenhüllen, inklusive einem Mega-Poster, gepresst auf 180g klarem Vinyl für die GHOST Edition und auf 180g weiß/rot opak marmoriertem Vinyl für die SAKURA Edition. Zusätzlich findet ihr Merchandise-Bundles mit der CD, LP sowie auch die digitalen Formate zum Vorbestellen. Sichert euch euer Exemplar hier.

Showdown Tracklist:

1. The Anthem

2. Showdown

3. Third Strike

4. Crank It Up

5. One Love

6. Shogun No Shi

7. Clan

8. Raijin

9. Golden Arrow

10. Rise [ライズ]

Erwartet Wahnsinnsgrooves, gemischt mit kraftvollen Riffs, in dem bekannten Flow von Vithia und sublimiert von Eva-Bs epischen Soli. Die Songs sind so vielschichtig, dass du zum Groove mitspringen, zur Härte headbangen und zu den Hardcore-Breakdowns moshen willst. Beim Thrash-Riffing zermalmst du dir fast den Nacken, die Refrains singst du reflexartig mit und bei den messerscharfen Soli herrscht Gänsehaut-Alarm. Alles verpackt in ihrem einzigartigen japanischen Shonen-Manga-Universum. Wenn es eine Band gibt, die durch ihre Originalität, ihr Universum und ihre Musik hervorsticht, dann sind es zweifellos Rise Of The Northstar.

