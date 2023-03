Imperial Tide: mit Videopremiere zur neuen Single „Off The Leash“

Die in L.A. und Las Vegas ansässige Hardcore-Band Imperial Tide – Landon Hill (Gesang), William Barber (Gitarre), Keene Dadian (Gitarre), Tanner Galambas (Bass) und Russel Schoenbeck (Schlagzeug) – hat das Video zu ihrer neuen Single Off The Leash veröffentlicht.

Das Video soll Aufmerksamkeit erregen – ohne jeden Schnickschnack oder Tricks.

„Wir wollten ein Musikvideo machen, in dem das Publikum sofort erkennen kann, wer wir als Band sind“, sagt Hill über das Bildmaterial. „Kein Glanz und kein Glamour – einfach nur roh, schwarz-weiß und ‚in your face‘. Wir haben das Video ganz allein gedreht.“

Über die tiefere Bedeutung des Songs sagt Hill: „In Off The Leash geht es darum, dass man sich von Menschen mit unlauteren Motiven trennt. Wir bauen uns im Laufe des Lebens ein Unterstützungssystem auf und manchmal haben diejenigen, mit denen wir uns umgeben, nicht den gleichen Antrieb oder die gleichen Absichten. Der Text ‚All Bark, No Bite‘ erklärt, dass manche Leute nur darüber reden wollen, was sie wollen… aber wir sind hier, um zu handeln ‚with nothing left to lose‘.“

Off The Leash folgt auf die Veröffentlichung des Songs Slip, aus dem letzten Jahr: https://youtu.be/wL1kaMIIH3w

Imperial Tide vereinen in ihrem Sound knackigen Riffs, dröhnenden Bässen und Breaks und vertreten in allen Aspekten ihrer Musik eine unabhängige Denkweise. Die Gruppe hat sich selbst von Grund auf aufgebaut. Sie drucken ihren Namen im Siebdruckverfahren auf ihre eigenen T-Shirts, hängen ihn an ihre selbst gebauten Geländer und konzipieren ihre Musikvideos in visuellen Metaphern, die sie selbst filmen.

Imperial Tide bestehen aus fünf Freunden aus der Kindheit, die über eine Reihe von Erfahrungen in der Musikindustrie verfügen – Studienabschlüsse in Musikproduktion, Erfahrung mit Webdesign und Animation, praktische Merchandise-Produktion und vieles mehr – und haben die Tiefen emotionalen Aufruhrs und existenzieller Krisen erforscht, um Musik zu kreieren, die Konventionen in Frage stellt. Erste Live-Auftritte waren unter anderem beim Rockville 2021 und dem So What? Music Festival. 2023 bereiten sie sich darauf vor die USA im Sturm zu erobern.

Mehr Infos:

https://www.imperialtide.com/

instagram.com/imperialtide