Saint Deamon: veröffentlichen Musikvideo zu neuer Album Single „Load Your Cannons“

Gut dreieinhalb Jahre nach ihrem quasi-„Comeback“-Album Ghost (2019), erscheint am 21.04.2023 über AFM Records das brandneue Album League Of The Serpent der schwedisch/norwegischen Melodic Power Metal-Band Saint Deamon!

Nachdem uns Saint Deamon bereits zu Anfang des neuen Jahres einen ersten Vorgeschmack auf ihren kommenden Longplayer boten, folgt mit Load Your Cannons nun eine weitere Premiere!

„Es ist an der Zeit, dieses Biest von einem Album der Veröffentlichung einen Schritt näher zu bringen! Und was gibt es Besseres, als die schweren Geschütze und volle Energie des Songs unserer neuesten Single-Auskopplung in einer über-großen Videoproduktion aufzufahren“, kommentiert die Band.

„Wir sind sehr stolz darauf, euch allen Load Your Cannons zu präsentieren. Lasst uns unsere Herzen mit der Kraft des Metals und dem Geist von Captain Saint Deamon füllen und die Nacht durchrocken! Möge euer Freitag mit Headbangen und Moshen gefüllt sein, und der Freude, die nur durch Saint Deamons Load Your Cannons kommen kann! RAWK!“

Den neuen Saint Deamon Clip seht ihr hier:

Dass Saint Deamon für qualitativ hochwertigen Sound und eine (im Power Metal-Genre oft schwer zu findende) individuelle Note stehen, dürfte sich in der Szene längst herumgesprochen haben. Wie die ersten Single Veröffentlichungen beweisen, überzeugt auch auf League Of The Serpent erneut die Qualität von Stimmwunder Jan-Thore Grefstad, Gitarrist Toya Johansson und Bassist Nobby Noberg (ex-Dionysus) sowie Neuzugang am Schlagzeug Alfred Fridhagen (Gaia Epicus).

In gewohnt gelungenen Saint Deamon-Komposition, verwebt die Band nun geschickt progressive Anklänge und verspricht mit League Of The Serpent ein Album zu veröfffentlichen, das 2023 ohne Frage zu den Highlights des Genres gehören wird.

Sänger Jan Thore verrät: „Dieses Album ist in vielerlei Hinsicht so geschrieben worden, wie damals unser Debüt In Shadows Lost From The Brave entstanden ist. Die Songs sind alle neu und frisch, es wurden keine älteren Songideen verwendet. Das Album besteht aus allem, was man von Saint Deamon erwarten kann. Schwer, schnell, langsam, kraftvoll und melodisch – es ist alles dabei. Ich glaube wirklich, dass das, was man auf League Of The Serpent hört, die beste Version von Saint Deamon ist.“

Wie schon der Vorgänger Ghost, wurde auch League Of The Serpent von Oscar Nilsson in den Crehate Studios (Scorpions, Crash Diet, In Flames) gemixt. Dieses Mal wurde Tomas ‚Plec‘ Johansson (The Night Flight Orchestra, Nocturnal Rites) für das Mastering engagiert.

Das Album wird ab dem 21. April als Digipak-CD und (auf 300 Stück) limitierte, farbige Vinyl-Edition über AFM Records erhältlich sein, Vorbestellungen sind HIER möglich!

League Of The Serpent Tracklist:

1. At Break Of Dawn

2. League Of The Serpent

3. The Final Fight

4. Lord Of The Night

5. A Lie To Be Undone

6. Raise Hell

7. Lost In Your Sin

8. Gates Of Paradise

9. Load Your Cannons

10. Heaven To Heart

11. They Call Us Deamons

Weitere News & Infos zu Saint Deamon auf:

www.saintdeamon.se

www.facebook.com/saintdeamonofficial