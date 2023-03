Mezzrow: veröffentlichen neue Single und Videoclip zu „King Of The Infinite Void“

Mezzrow sind nach 30 Jahren zurück! Die Schwedische Thrash Metal Legende wird am 21. April ihr zweites, neues Studioalbum Summon Thy Demons via Fireflash Records veröffentlichen.

Nun enthüllte die Band ihre dritte, neue Single und ein Musikvideo zu ihrem Smash-Hit King Of The Infinite Void.

„Der erste Song auf dem Album und der erste neu komponierte Track mit dem wir durch die Bank zufrieden waren. Er zielt auf all die Diktatoren und Kriegstreiber in der heutigen Welt, auf eine Art metaphorische Weise“, kommentiert die Band.

Summon Thy Demons erscheint als Digipak-CD, Gatefold-Vinyl in clear/purple marbled (ltd. 500 copies) and red/blue marbled sowie digital. Im Atomic Fire Records Webshop gibt es außerdem ein exklusives Bundle für die CD und beide Vinyle mit einem exklusiven T-Shirt.

Mezzrow sind außerdem für das Keep It True Festival bestätigt und spielen dort ihre erste Show zum neuen Album und ihre erste Show in Deutschland!

Die Show wird am 20. April stattfinden, zusammen mit Sodom, Visigoth, Tyrant und vielen anderen. Die Band wird auch eine Autogrammstunde abhalten und neues Merchandise und natürlich ihr neues Album Summon Thy Demons verkaufen – lasst euch das nicht entgehen!