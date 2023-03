Church Of Misery, Shaam Larein, Daevar am 15.05.2023 im JunkYard in Dortmund (Vorbericht)

Bands: Church Of Misery, Shaam Larein, Daevar

Ort: JunkYard, Schlägelstraße 57, 44145 Dortmund

Datum: 15.05.2023

Kosten: 23,00 VVK

Genre: Doom Metal

Besucher: ca. 400 Besucher

Veranstalter: JunkYard • Dortmund, Shōgun Konzerte

Link: https://www.facebook.com/events/702825141209126/

Großer Showdown am 15.05.2023 im JunkYard in Dortmund. Die japanische Killer Doom Legende Church Of Misery trifft auf die beiden Newcomer Shaam Larein und Daevar!

Die Japaner Church Of Misery bringen einen ungeheuren fantastischen Doom auf die Bühne. Doom in großer Tradition wie Saint Vitus, Cathedral oder Black Sabbath. Hinzu kommt noch eine kleine Würze psychedelischer Einschlag. Church Of Misery spielen einen Doom Metal, mit einem Beat, der kraftvoll schleppend ist. Letztes verbliebendes Gründungsmitglied ist Bassist Tatsu Mikami. Alle anderen Bandmitglieder gesellten sich 2017 nach einem großen Break der Band zu ihm. Thematik der Songs der Band sind Massenmörder, wie kann es anders sein bei einer Kirche des Elends!

Die nach ihrer Sängerin benannte Band Shaam Larein schafft es, beim Zuhörer eine düstere und morbide Beklemmung hervorzurufen. Dabei spielt man mit Elementen aus Post Punk, Dark und Gothic Rock sowie Doom Metal. Wer einmal in den Sound der Band eintauchen möchte, kann dies am besten, wenn er in Sticka En Kniv I Världen, dem aktuellen (zweiten) Album der Band aus dem letzten Jahr eintaucht und sich durch die geschmackvolle Finsternis der Band erleuchten lässt. Die Schweden schaffen es, eine tolle düstere Atmosphäre aufkommen zu lassen.

Langsamer, lieblicher, quälender, schwerer Doom, der zäh wie Lava vor sich hinzieht. Dazu der esoterisch entrückte Gesang der White Witch Pardis Latif, der dir die Sinne raubt! Das ist die Kölner Doom Sensation Daevar. Ein Muss für den Doom Fan und nicht nur für diesen! Das Trio Pardis Latif (Bass, Gesang), Moritz Ermen Bausch (Schlagzeug) und Caspar Orfgen (Gitarre) hat ihr viel beachtetes und im Januar erschienenes Debüt-Album Dilirious Rites am Start. Aufgenommen wurde es im Hidden Planet Studio von Jan Oberg (Earth Ship, Grin, Slowshine).

Lasst euch diesen großartigen Doomabend im JunkYard in Dortmund nicht entgehen. Wir von Time For Metal werden auf jeden Fall dabei sein.

Hier kommt ihr direkt zu den Tickets.