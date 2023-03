The Zombies: mit neuer Single „Merry-Go-Round”

Die Rock & Roll Hall of Famers The Zombies veröffentlichen eine neue Single und ein Video, Merry-Go-Round, bevor das komplette Album auf CD, Vinyl und digital veröffentlicht wird. Different Game erscheint weltweit am 31. März auf dem britischen Indie-Label Cooking Vinyl Records.

„Der Song“, so Rod Argent, „handelt davon, wie man mit dem Leben umgeht, indem man sich selbst immer treu bleibt, indem man spielt und zu erkennen, dass es immer Höhen und Tiefen geben wird. Aber das Rad des Merry-Go-Rounds dreht sich & Chancen werden kommen! – Aber du musst in Form und vorbereitet sein, wenn sie kommen!“

