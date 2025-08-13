Mezzrow: präsentieren Videoclip zu erster Single-Auskopplung „Architects Of The Silent War“

Nach den erst kürzlich veröffentlichten Stand-Alone Singles As Fear Unfolds und ihrer ganz eigenen Cover-Version von Ghosts Ritual, melden sich die schwedischen Thrash-Metal-Titanen Mezzrow mit voller Wucht zurück! Am 14. November 2025 entfesseln sie über ROAR ihr drittes Studioalbum Embrace The Awakening – ein kompromissloser Rundumschlag für alle, die Thrash Metal noch mit geballter Faust und Nackenmuskelkater leben.

Das Album erscheint als 2-CD-Digipak inklusive dem Live-Bonus-Album Keep It True – Live, als 1-LP-Vinyl in Bloodred Sky Marbled-Edition sowie in digitalen Formaten.

Als Vorgeschmack auf ihren neuen Longplayer liefern Mezzrow heute ein Musikvideo zu ihrer ersten Albumsingle Architects Of The Silent War – einer Thrash Metal-Granate, die keine Gefangenen macht! Sänger Uffe Pettersson schreibt:

„Wir sind verdammt stolz auf diesen Song – er hat alles, was Thrash Metal ausmacht! Textlich dreht er sich um die düstere und komplexe Realität des permanenten Cyberkriegs und globaler Cyberangriffe, die uns ununterbrochen treffen – meistens, ohne dass wir überhaupt etwas davon merken.“

Mezzrow machten sich in den späten Achtzigern mit ihren von Kritikern und Metalfans gefeierten Demotapes Frozen Soul und Cross Of Tormention einen Namen in der Thrash-Metal-Szene. 1990 veröffentlichten sie ihr bahnbrechendes Debütalbum Then Came The Killing über Active Records (u. a. Candlemass). Das Album gilt noch heute als eine der besten, wenn nicht die beste Thrash-Metal-Veröffentlichung aus Schweden und Skandinavien.

Im Jahr 2021 feierten Mezzrow ihr Comeback, als Bassist Conny Welén (ex-Hexenhaus) und Sänger Uffe Pettersson (ex-Rosicrucian) beschlossen, zusammen mit den neuen Gitarristen Magnus Söderman (Nightrage) und Ronnie Björnström (ex-Defiatory, ex-Aeon) sowie Schlagzeuger Alvaro „Alvis“ Svanerö (Imperial Domain) ein neues Zeichen in der heutigen Welt des Thrash Metals zu setzen. Nach Summon Thy Demons (2023, Fireflash Records) und dem von Fans und Presse gefeierten Live-Release Keep It True – Live, begann die Band sofort mit dem Schmieden neuer Riffs. Aus dem kreativen Feuer entstanden acht neue Songs, die nun Embrace The Awakening formen – ein Bay-Area-Thrash-Metal-Monster, made in Sweden! Uffe Pettersson verspricht: „Wir wollten, dass das neue Album etwas direkter klingt, ohne uns zu sehr von Summon Thy Demons zu entfernen. Wir haben das Gefühl, dass uns das gelungen ist – und gleichzeitig haben wir unsere Wurzeln bewahrt!“

Embrace The Awakening Tracklist:

1. Architects Of The Silent War

2. Sleeping Cataclysm

3. Symphony Of Twisted Souls

4. Foreshadowing

5. The Moment To Arise

6. In Shadows Deep

7. Inside The Burning Twilight

8. Dominion Of The Dead

Keep It True – Live (CD-Bonustracks):

9. King Of The Infinite Void

10. Then Came The Killing

11. Beneath The Sea Of Silence

12. The Cross Of Torment

13. Summon Thy Demons

14. Ancient Terror

15. Through The Eyes Of The Ancient Gods

16. Frozen Soul

Mezzrow sind:

Ulf „Uffe“ Pettersson – Vocals

Conny Welén – Bass

Magnus Söderman – Lead Gitarre

Ronnie Björnström – Gitarre

Alvaro „Alvis“ Svanerö – Drums