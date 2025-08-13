Onslaught: Sänger Sy Keeler zurück an Bord

Die UK-Thrash-Metal-Legenden Onslaught freuen sich, bekannt geben zu können, dass ihr legendärer Sänger, der Fanliebling Sy Keeler, ab sofort wieder Teil der Band ist. Keeler meldet sich nach sechsjähriger Pause zurück und wird pünktlich zu ihrer allerersten Australientour wieder am Mikrofon stehen, während er sein Comeback bereits vorab, am 9. November beim Damnation Festival (UK), feiern wird. Das Jahr 2026 verspricht für Onslaught nicht minder spannend zu werden, haben sie doch erst kürzlich ihre The Force From Hell-Tournee durch Europa angekündigt. Alle Termine sowie Ticketinfos findet ihr unten!

Gitarrist Nige Rockett kommentiert: „Wow, es ist einfach unglaublich, dass Sy wieder zu Onslaught gehört. Er galt schon immer als ‚DER‘ Onslaught-Sänger schlechthin, weshalb wir uns sicher sind, dass die Fans ihn mit offenen Armen empfangen werden. Wir als Band befinden uns nach der erfolgreichen Veröffentlichung von Origins Of Aggression in einer aussichtsreichen Position, die nun von Sys Rückkehr gekrönt wird. Unsere Anhängerschaft wird mehr als glücklich über diese Neuigkeiten sein, da bin ich mir sicher.“

Sy bezieht Stellung: „Das kam etwas überraschend für mich! ‚Sy, würdest du wieder Teil der Band sein wollen?‘ ‚Uff! Klar, natürlich, ich habe das Ganze sehr vermisst.‘ Knapp sechs Jahre nach meinem letzten Auftritt mit Onslaught kann ich es kaum erwarten, dass wir unser drittes gemeinsames Kapitel aufschlagen. Ich freue mich, all die bekannten Gesichter wiederzusehen, neue Freundinnen und Freunde kennenzulernen, aber auch ein paar Bier mit meinen Bandkollegen zu öffnen. Metalheads, wir sehen uns in Kürze auf Tour!“

Den Riesenerfolg ihrer noch laufenden Power From Hell-Tour sowie ihres karriereprägenden Doppelalbums Origins Of Aggression (23. Mai 2025 via Reigning Phoenix Music) fortsetzend, wird die Truppe im Rahmen ihrer kommenden The Force From Hell-Reise erneut sämtliche Pits ins Chaos stürzen. Anfang 2026 werden Onslaught einmal mehr 22 Städten auf dem ganzen Kontinent die ultimative Thrash-Vollbedienung liefern, die auf Tracks ihres kultigen Debüts Power From Hell sowie aus Stücken ihres Albums The Force, dessen 40-jähriges Jubiläum kommendes Jahr ansteht, basieren wird.

Onslaught sind bereits gespannt: „Wir würden am liebsten gleich loslegen, nachdem unsere Power From Hell-Tour derart erfolgreich war. Das Beste aus Power From Hell und The Force, das 2026 sein 40. Jubiläum feiern wird, vereint, wird für eine monstermäßige Setlist sorgen und insbesondere all diejenigen entschädigen, die unsere vorherigen Shows leider verpasst haben… Let there be thrash – wir erwarten euch im Pit!“

The Force From Hell – Europatour:

Präsentiert von musix, metal.de, powermetal.de, Oktober Promotion & Napalm Events

28.01.2026 NL Haarlem – Patronaat

29.01.2026 NL Arnhem – Willemeen

30.01.2026 DE Düsseldorf – Pitcher

31.01.2026 BE Kortrijk – DVG Club

01.02.2026 FR Paris – Petit Bain

03.02.2026 ES Madrid – ReviLive

04.02.2026 ES Barcelona – Sala Wolf

05.02.2026 FR Lyon – Rock n’Eat

06.02.2026 CH Luzern – Musikzentrum Sedel

07.02.2026 DE Weinheim – Café Central

08.02.2026 DE München – Backstage (Club)

10.02.2026 CZ Prag – MusicClub Modrá Vopice

11.02.2026 PL Warschau – VooDoo Club

12.02.2026 DE Berlin – Cassiopeia

13.02.2026 DE Hamburg – Logo

14.02.2026 DK Kopenhagen – Spillestedet Stengade

15.02.2026 SE Göteborg – Monument 031

17.02.2026 NO Oslo – John Dee

18.02.2026 SE Stockholm (Johanneshov) – Hus 7

20.02.2026 FI Helsinki – Kult

21.02.2026 FI Tampere – Kotelo

Weitere kommende Onslaught-Livetermine:

23.08.2025 FR Champtoceaux – Barbeuk Metal Fest

29.08.2025 GR Rethymno – Rethymno Rocks

07.09.2025 MX León – Candelabrum Metal Fest

20.09.2025 ES Abadiño – Koba Live

10./11.10.2025 RO Bucharest – Old Grave Fest

09.11.2025 UK Manchester – Damnation Festival

14.11.2025 AU Perth – Rosemount Hotel

15.11.2025 AU Adelaide – Lion Arts Factory

19.11.2025 AU Canberra – The Baso

20.11.2025 AU Sydney – The Underground

21.11.2025 AU Brisbane – Soapbox Brewery

22.11.2025 AU Melbourne – Corner Hotel

12.03.2026 UK Great Yarmouth – Hard Rock Hell Spring Break

28. – 31.05.2026 UK Lincoln – Call Of The Wild Festival

Über Onslaught

Onslaughts maßgeblicher Beitrag zur Geschichte des Thrash-Metal-Genres ist schlicht nicht von der Hand zu weisen: Seit ihrem Debütalbum Power From Hell [1985], dem sie mit ihrer kommenden Veröffentlichung Tribut zollt, dreht die Truppe die weltweiten Bühnen auf links und ließ niemals einen Zweifel an ihrem einflussreichen Status in der Metal-Welt aufkommen. Mittlerweile seit über 40 Jahren im Geschäft, hat sich das Quintett stetig weiterentwickelt, jedoch nie damit aufgehört, packende Riffs und halsbrecherische Hymnen abzuliefern, mit denen es seine Position als Vorreiter der britischen Thrash-Szene immer wieder untermauerte.

Onslaught sind:

Sy Keeler – Gesang

Nige Rockett – Gitarre

Jeff Williams – Bass

James Perry – Schlagzeug