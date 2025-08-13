Onslaught: kündigen ihre „Force From Hell“-Tour 2026 an

Nach dem explosiven Erfolg ihrer Power From Hell-Tour zu Beginn dieses Jahres ist die Band bereit, die Menge erneut in Chaos zu stürzen. Diesmal bringen sie den ultimativen Thrash-Angriff – eine vollständige Fusion ihres ikonischen Debüts Power From Hell und der 40-jährigen Jubiläumsfeier von The Force.

Onslaught äußern sich zur bevorstehenden Tour: “So looking forward to this one following on from the great success of the Power From Hell Tour earlier this year… it’s gonna be a full on combination of the best of Power From Hell with The Force (40th Anniversary) to create a totally monstrous set for those who we missed out last time.. Let there be Thrash – See you in the Pit..!!”

Bereitet euch auf pure Thrash-Kriegsführung vor – die Tickets werden schnell vergriffen sein. Schärft eure Hörner, wärmt euren Nacken auf und macht euch bereit für die Force From Hell Tour 2026!

Onslaught – Force From Hell Tour 2026

28.01.2026 – NL – Haarlem / Patronaat

29.01.2026 – NL – Arnhem / Willemeen

30.01.2026 – DE – Düsseldorf / Pitcher

31.01.2026 – BE – Kortrijk / DVG Club

01.02.2026 – FR – Paris / Petit Bain

03.02.2026 – ES – Madrid / Revi Live

04.02.2026 – ES – Barcelona / Wolf

05.02.2026 – FR – Lyon / Rock n Eat

06.02.2026 – CH – Luzern / Sedel

07.02.2026 – DE – Weinheim / Cafe Central

08.02.2026 – DE – Munich / Backstage

10.02.2026 – CZ – Prague / Modra Vopice

11.02.2026 – PL – Warsaw / VooDoo Club

12.02.2026 – DE – Berlin / Cassiopeia

13.02.2026 – DE – Hamburg / Logo

15.02.2026 – SE – Gothenburg / Monument

18.02.2026 – SE – Stockholm / Hus 7

20.02.2026 – FI – Helsinki / Kult

21.02.2026 – FI – Tampere / Kotelo

Tickets: https://linktr.ee/ForceFromHellTour

Onslaught sind unbestritten die Könige des UK Thrash und gehören zu den ursprünglichen Pionieren des Thrash-Metal-Genres. Die Band hat bisher sieben Studioalben und zwei Livealben veröffentlicht und wurde 1982 von dem Songwriter und Gitarristen Nige Rockett sowie Paul Hill gegründet.

Als international anerkanntes Heavy Metal Powerhouse haben Onslaught in über 70 Ländern weltweit gespielt, von Libanon bis Lettland, von Argentinien bis China. Sie traten bei den renommiertesten Festivals der Welt auf und absolvierten unzählige globale Tourneen und Shows mit Größen wie Motörhead, Slayer, Venom, Anthrax und Behemoth, um nur einige zu nennen. Seit Gründung der Band haben sie eine treue und engagierte Fangemeinde aufgebaut.

Onslaught online:

https://www.instagram.com/onslaughtukofficial/

https://www.facebook.com/onslaughtuk/