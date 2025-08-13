Onslaught: kündigen ihre „Force From Hell“-Tour 2026 an

Nach dem explosiven Erfolg ihrer Power From Hell-Tour zu Beginn dieses Jahres ist die Band bereit, die Menge erneut in Chaos zu stürzen. Diesmal bringen sie den ultimativen Thrash-Angriff – eine vollständige Fusion ihres ikonischen Debüts Power From Hell und der 40-jährigen Jubiläumsfeier von The Force.
Onslaught äußern sich zur bevorstehenden Tour: “So looking forward to this one following on from the great success of the Power From Hell Tour earlier this year… it’s gonna be a full on combination of the best of Power From Hell with The Force (40th Anniversary) to create a totally monstrous set for those who we missed out last time.. Let there be Thrash – See you in the Pit..!!”
Bereitet euch auf pure Thrash-Kriegsführung vor – die Tickets werden schnell vergriffen sein. Schärft eure Hörner, wärmt euren Nacken auf und macht euch bereit für die Force From Hell Tour 2026!
Onslaught – Force From Hell Tour 2026
28.01.2026 – NL – Haarlem / Patronaat
29.01.2026 – NL – Arnhem / Willemeen
30.01.2026 – DE – Düsseldorf / Pitcher
31.01.2026 – BE – Kortrijk / DVG Club
01.02.2026 – FR – Paris / Petit Bain
03.02.2026 – ES – Madrid / Revi Live
04.02.2026 – ES – Barcelona / Wolf
05.02.2026 – FR – Lyon / Rock n Eat
06.02.2026 – CH – Luzern / Sedel
07.02.2026 – DE – Weinheim / Cafe Central
08.02.2026 – DE – Munich / Backstage
10.02.2026 – CZ – Prague / Modra Vopice
11.02.2026 – PL – Warsaw / VooDoo Club
12.02.2026 – DE – Berlin / Cassiopeia
13.02.2026 – DE – Hamburg / Logo
15.02.2026 – SE – Gothenburg / Monument
18.02.2026 – SE – Stockholm / Hus 7
20.02.2026 – FI – Helsinki / Kult
21.02.2026 – FI – Tampere / Kotelo
Tickets: https://linktr.ee/ForceFromHellTour
Onslaught sind unbestritten die Könige des UK Thrash und gehören zu den ursprünglichen Pionieren des Thrash-Metal-Genres. Die Band hat bisher sieben Studioalben und zwei Livealben veröffentlicht und wurde 1982 von dem Songwriter und Gitarristen Nige Rockett sowie Paul Hill gegründet.
Als international anerkanntes Heavy Metal Powerhouse haben Onslaught in über 70 Ländern weltweit gespielt, von Libanon bis Lettland, von Argentinien bis China. Sie traten bei den renommiertesten Festivals der Welt auf und absolvierten unzählige globale Tourneen und Shows mit Größen wie Motörhead, Slayer, Venom, Anthrax und Behemoth, um nur einige zu nennen. Seit Gründung der Band haben sie eine treue und engagierte Fangemeinde aufgebaut.
Onslaught online:
https://www.instagram.com/onslaughtukofficial/
https://www.facebook.com/onslaughtuk/