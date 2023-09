Mezzrow: enthüllen Live-Clip zu „Ancient Terror“ (Live At Keep It True)

Mezzrow haben sich mit ihrem aktuellen Studioalbum Summon Thy Demons nach über 30 Jahren, mit einem wahrhaftigen Paukenschlag zurückgemeldet. Ein lupenreines Thrash Metal Monster, das vor messerscharfen Riffs und Spielfreude nur so strotzt.

Am 20. April 2023 spielten Mezzrow, einen Tag vor der Veröffentlichung des neuen Studioalbums, eine fulminante Show auf dem legendären Keep It True Festival in Lauda-Königshofen und boten auf ihrem ersten Deutschland-Gig überhaupt, jeweils vier Tracks von Summon Thy Demons sowie von ihrem Erstling Then Came The Killing aus dem Jahre 1990. „Für uns alle in der Band geht ein Kindheitstraum in Erfüllung! Jeder, der mit irgendeiner Form von Musik zu tun hat, möchte irgendwann in seiner Karriere ein Livealbum veröffentlichen. Jetzt werden wir es tun…dank unserer Plattenfirma und dem einzigartigen Keep It True Festival„, kommentiert Bassist Conny Welén.

„Tatsächlich hat die Truppe um den gut im Saft stehenden Bandgründer Uffe Pettersson bei ihrer Deutschlandpremiere mit ihrem Comeback Werk Summon Thy Demons eines der Thrash-Alben der Stunde im Gepäck, was der groovende Einsteiger King Of The Infinite Void sowie drei weitere neue Tracks fett unterstreichen. Auch die alten Songs vom Debüt, wie Then Came The Killing, Ancient Terror und das zum Schluss nochmals ordentlich anheizende Frozen Soul, sind amtliches Geschrote der Testament-Kategorie und frei von jeglichen Altersflecken“, urteilt Lars Schuckar im Deaf Forever Live-Review.

Das 40-minütige Live-Set gibt es nun einmalig in einer limitierten 300er Vinyl Auflage (schwarz/weiß marbled) inkl. Einlegeblatt und 180 Gramm-Vinyl. Erhältlich ist es nur bei ausgewählten Metal-Mailorder-Shops, sowie bei den kommenden Live-Shows der Band. Keep It True – Live wird am 27. Oktober 2023 veröffentlicht.

Vorbestellungen zu Keep It True – Live hier: https://lnk.to/MezzrowKeepItTrueLive

Keep It True – Live Tracklist:

A1. King Of The Infinite Void

A2. Then Came The Killing

A3. Beneath The Sea Of Silence

A4. The Cross Of Torment

B1. Summon Thy Demons

B2. Ancient Terror

B3. Through The Eyes Of The Ancient Gods

B4. Frozen Soul

Mezzrow live:

28/10 Stockholm – Thrash Bash at Stadsteatern, mit Witchery, FKÜ und Sarcator.

04/11 Sundsvall – Pipeline Club, mit Dark Reflection und Mortalicum

11/11 Umeå – House of Metal Festival, mit Tribulation, The Crown, Eclipse uvm.