Stormage – Ashes Of Doom

Stormage feiern ihren zwanzigsten Geburtstag mit dem vierten Langeisen Ashes Of Doom, welches bereits im Mai 2023 über El Puerto Records erschienen ist. Mit einer Spielzeit von über 57 Minuten zieht es die deutschen Power Metal Recken durch zwölf unterschiedliche Tracks. Balladen, Hymnen und weitere Merkmale des Genres werden liebevoll auf einem Silberling vereint. Die vier Musiker aus Attendor um Sänger und Gitarrist Heiko Heseler spielen einen Power / Heavy Metal Stiefel der 90er-Jahre, ohne dabei den Blick nach vorne zu verlieren.

Old School, aber nicht langweilig aufgestellt, schicken sie meine beiden Favoriten der Platte Our Latest Endeavour und Blood Shot Eyes stilvoll ins Rennen. Sowohl gesanglich als auch musikalisch kann die Truppe aus NRW punkten. Schnelle Elemente wie bei Put The Hammer Down greifen in langsamere Balladen-Passagen von Ashes Of My Doom. In dem stark gesättigten Genre kann das Quartett ohne Probleme gut mitschwimmen und geht nicht wie viele andere Underground-Kapellen gnadenlos baden. Nur dabei sein ist für Stormage keine Option und das spürt man bei der Intension der Tracks, der Wunsch, weiter nach oben zu gelangen, ist mit jeder Nummer spürbar. Kleine Soli, geschickte Refrains und groovende Headbangpassagen ebnen den Weg durch Ashes Of Doom. Viel fehlt nicht mehr, um noch weiter oben eine Tür aufzustoßen. Die Power Metal Fraktion ist in den letzten Jahren sehr verwöhnt worden, daher ist der Sprung an die Spitze des Sektors fast unmöglich geworden. Dirk Heggemann am Bass, Heiko Heseler und Tim Sonnenstuhl an den beiden Gitarren lassen sich davon nicht beirren. Mit Spaß an der eigenen Kunst schaffen sie authentische Stücke, die man ruhig mal auf den eigenen Geschmack antesten sollte. Ein gutes Album mit Luft nach oben, was jedoch deutlich tiefer fallen kann.

