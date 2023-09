All For Metal: feiern „Goddess Of War“ Videopremiere

Nachdem die Heavy Metal Krieger von All For Metal am 7. Juli 2023 ihr von Fans und Presse gefeiertes Debütalbum Legends über AFM Records veröffentlichten, folgt nun ein kräftiger Nachschlag mit einem epischen Musikvideo zu ihrer Metalhymne Goddess Of War! Nach sensationellen Live-Premieren auf dem Wacken, Rockharz oder Metalfest, wird die Band – angeführt von Tetzel Schmidt sowie Antonio Calanna – noch in diesem Monat mit Windrose auf Tour starten, alle Livetermine von All For Metal findet ihr weiter unten.

„Die Göttin ist angekommen! Stärker und schöner als je zuvor in unserem neuen Videoclip!“ Kommentiert Hüne Tetzel. „Verfolgt die Reise und unsere neueste Veröffentlichung!“ Antonio fügt hinzu: „Ich freue mich so sehr über das neue Video, weil wir am Drehtag so hart gearbeitet haben und durch Schlamm, Regen und Kälte gegangen sind, nur um einen Clip zu machen, den unsere Kriegsgöttin verdient!! Viel Spaß, Leute!“

Das neue All For Metal Video Goddess Of War seht ihr ab sofort hier:

Mit 11 bombastischen, kompakt-eingängigen Songs, entfesseln All For Metal auf ihrem ersten Longplayer hymnenhaften, geradlinigen Metal, der ohne Zweifel internationale Klasse besitzt. Unter dem Banner All For Metal taten sich bei der Band-Gründung die Metal-Enthusiasten Tetzel und Antonio Calanna zusammen. Beide eint die Liebe zu klassischem Heavy Metal und die gemeinsame Vision, diese auch einer neuen Generation von Musikfans nahezubringen. Produziert und aufgenommen in den Elephant Studios, mit stampfenden Rhythmen, messerscharfen Gitarren-Riffs, großen Chören, Ohrwurm-Refrains und einer phänomenalen Live Performance – „It‘s all for Metal – and Metal for all“ – diese Band beschwört einen Zusammenhalt, der alters- und geschlechtsübergreifend verbindet!

Erlebt All For Metal live an folgenden Terminen:

Auf Tour mit Windrose:

20.09.2023 (DE) München – Backstage

21.09.2023 (AT) Wien – Szene

22.09.2023 (CZ) Zlin – Masters of Rock Cafe

23.09.2023( HU) Budapest – Analog Music Hall

24.09.2023 (PL) Krakow – Kwadrat

26.09.2023 (DE) Frankfurt – Batschkapp

27.09.2023 (DE) Berlin – Orwo Haus

28.09.2023 (DE) Hamburg – Markthalle

29.09.2023 (DE) Geiselwind – MusicHall

30.09.2023 (DE) Leipzig – Hellraiser

01.10.2023 (DE) Bochum – Zeche

02.10.2023 (DE) Stuttgart – Im Wizemann

03.10.2023 (CH) Zurich – Dynamo

04.10.2023 (FR) Paris – Glazart

05.10.2023 (GB) London – 229

06.10.2023 (BE) Antwerp – Kavka

07.10.2023 (NL) Amstelveen – P60

18.11.2023 (DE) Metal Hammer Paradise

15.12.2023 (DE) Rock Out Festival

16.12.2023 (DE) Knock Out Festival

All For Metal sind:

Tetzel – Vocals

Antonio Calanna – Vocals

Ursula Zanichelli – Gitarre

Jasmin Pabst – Gitarre

Florian Toma – Bass

Leif Jensen – Drums

All For Metal online:

www.instagram.com/_allformetal_

www.facebook.com/allformetalofficial