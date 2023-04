Mezzrow: das neue Studioalbum „Summon Thy Demons“ ist erschienen – Videoclip zu „What Is Dead May Never Die“ enthüllt

Mezzrow haben vergangenen Freitag ihr zweites und neues Studioalbum Summon Thy Demons veröffentlicht, das ein echtes Thrash Metal-Highlight ist.

„Manche Dinge sind einfach so schön, dass man sie kaum fassen kann. Zehn Songs, für die der Begriff „Thrash with class“ überhaupt erst erfunden wurde. Mezzrow qualifizieren sich nach viel zu langer Abwesenheit für eine Pole Position im Rennen um den mit Hooks, Hooks, Hooks verzierten Riff-Thron. Zuschlagen“, schreibt das Deaf Forever Magazin in seiner neuen Ausgabe.

Zur Feier der Album-Veröffentlichung präsentieren Mezzrow einen neuen Videoclip zum Nackenbrecher What Is Dead May Never Die.

„Der eingängigste Song auf der Platte und für einen Thrash Metal-Song phasenweise recht melodisch. Der härtere Teil auf halber Strecke ist definitiv einer der besten Teile des ganzen Albums! Textlich inspiriert von Game of Thrones/Melisandre und der Religion von R’hllor„, kommentiert die Band.

Summon Thy Demons erscheint als Digipak-CD, Gatefold-Vinyl in clear/purple marbled (ltd. 500 copies) and red/blue marbled sowie digital. Im Atomic Fire Records Webshop gibt es außerdem ein exklusives Bundle für die CD und beide Vinyle mit einem exklusiven T-Shirt.

Bestellungen hier: https://lnk.to/MezzrowSummonThyDemons

