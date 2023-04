Presented by TFM Rocks: Shout Loud Vol.15 am 06.05.2023 im Big House in Neuwied (Vorbericht)

Event: Shout Loud Vol. 15

Bands: Incertain, The Narrator, Sic Zone, Leyka, Deluminate

Ort: Big House, Museumstr. 4a, 56564 Neuwied

Datum: 06.05.2023

Genre: Alternative Metal, Death Metal, Metalcore, Progressiv Metalcore, Post Hardcore, Thrash Metal, Crust

Kosten: 10 Euro AK

Veranstalter: Shout Loud Konzerte und mehr (http://www.shout-loud.de/)

Am 06.05.2023 gilt es im Big House in Neuwied ein kleines Jubiläum zu feiern. Die Jubiläumsveranstaltung des Shout Loud (Vol. 15) im Big House in Neuwied hat was ganz Exklusives zu bieten: Das Abschiedskonzert der Andernacher Incertain!

Seit Luca Schüller und Florian Hilger 2013 in Zusammenarbeit mit dem Kinder- & Jugendbüro der Stadt Neuwied die Organisation von Konzerten starteten, wurde die Shout Loud Eventserie in Neuwied eine echte Erfolgsgeschichte. Mehr als 70 verschiedene Bands konnten bereits einem größeren Publikum präsentiert werden, mehr als 2000 Besucher kamen in den Jahren insgesamt zur Konzertreihe. Neben zahlreichen lokalen Bands schaffte es das Team, auch überregional bekannte Bands zu buchen, um für noch mehr Abwechslung im Programm zu sorgen.

Shout Loud steht für günstige Eintrittspreise, faire Getränkepreise und ein spannendes Programm. Auch für Snacks und kostenfreie Parkplätze ist stets gesorgt.

Zudem bestimmt das Publikum inzwischen aktiv über das zukünftige Programm mit. Realistische Vorschläge können über eine „Bandbox“ eingereicht werden und werden vom Veranstalterteam berücksichtigt. Für die Jubiläumsausgabe zum zehnjährigen Bestehen der Veranstaltungsreihe konnten wieder tolle Bands gebucht werden.

Das Line-Up zu Shout Loud Vol. 15 kann sich sehen lassen. Incertain, die ihr Bühnendebüt vor zehn Jahren auf einer Veranstaltung der Shout Loud Eventserie gespielt haben, werden ihr letztes Konzert am 06.05.2023 im Big House spielen. Des Weiteren werden The Narrator und Sic Zone auftreten. Zusätzlich stehen Leyka und Deluminate auf der Bühne.

Einlass ist am Samstag, dem 6. Mai 2023 im Big House Neuwied, Museumstraße 4a, Neuwied (Nähe Bahnhof) ab 18:30 Uhr. Tickets können schon jetzt via E-Mail an kijub@neuwied.de und tickets@shoutloud.org bestellt werden. Da der Zutritt ab einem Alter von 14 Jahren (Jugendschutzgesetz) erfolgt, wird gebeten, einen Ausweis oder ein anderes Dokument mitzubringen. Alle Informationen auch auf www.shout-loud.de und auf www.juz-neuwied.de. Das Festival findet mit freundlicher Unterstützung des Big House Neuwied statt.