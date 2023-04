Mélancolia: stellen Debütalbum „HissThroughRottenTeeth“ vor und veröffentlichen Video zu „God Tongue“

Die aus Melbourne stammende Blackened-Deathcore-Band Mélancolia präsentiert ihr Video zu God Tongue und entfesselt die Hölle auf ihrem Debütalbum HissThroughRottenTeeth, das jetzt via Greyscale Records und Nuclear Blast Records erschienen ist und überall gestreamt werden kann.

Bestellt euer Exemplar hier: https://geni.us/HissThroughRottenTeeth

Das Debütalbum HissThroughRottenTeeth von Mélancolia lässt den Hörer in eine quälende Geschichte über Geburt, Leben und Tod eintauchen. HissThroughRottenTeeth handelt von einer gefallenen Gottheit, die aus einem göttlichen Reich gestürzt wurde und zur Strafe als Mensch reinkarnieren muss, der zwar über eine Fülle von Wissen verfügt, aber völlig seiner Macht beraubt ist.

„Im Wesentlichen handelt das Album vom Schmerz der Existenz und davon, dass wir kein Mitspracherecht haben, wenn wir in diese Welt kommen“, sagt Sänger und Songwriter Alex Hill.

Das Album durchläuft verschiedene Stadien der elenden Existenz der Gottheit, die dazu verdammt ist, einen schmerzhaften Zyklus für alle Ewigkeit zu wiederholen. Mit unheimlichen Passagen, gutturalen Gesängen und grotesken Bildern vertiefen sich Mélancolia in ihre monströse Geschichte und verbreiten mit ihrer Musik das pure Grauen.

God Tongue ist das neueste Video von HissThroughRottenTeeth, das unheimliche Bilder einer tödlichen Monstrosität zeigt. Der Track beobachtet die organisierte Religion und verurteilt diejenigen, die ihr aus den falschen Gründen folgen.

Seht euch das Video hier an an:

Nachdem sich die Band erst letztes Jahr mit der Single Horror_Ethereal etabliert hat, gab sie im Februar ihr Signing bei Greyscale Records für Australien und Neuseeland und Nuclear Blast für den Rest der Welt bekannt. Mélancolia sind vielleicht gerade erst aus den Startlöchern gekommen, aber sie sind noch meilenweit von der Startlinie entfernt, denn die vier Musiker haben einen einzigartigen Sound entwickelt, der sie bereits zu neuen Höhen katapultiert hat.

Mélancolia enthüllten ihre zweite Single [Inure] zusammen mit der Albumankündigung Anfang März, die die Hörer in Mélancolias Welt der Unruhe und des Unheils einlud, thematisch inspiriert von Sadomasochismus und wie dieser oft als Taktik eingesetzt wird, um sich zu spüren, nachdem man so lange ein Gefühl der Taubheit erlebt hat.

HissThroughRottenTeeth – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Horror_Ethereal

2. Dread Will Follow

3. God Tongue

4. When Shovels Drag On Concrete

5. The Hands That Tied The Noose

6. [Inure]

7. Hissthroughrottenteeth

8. …A Cold Static Eulogy

HissThroughRottenTeeth ist seit Freitag, 21. April, über Greyscale Records und Nuclear Blast erhältlich.

