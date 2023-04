Hellwitch: veröffentlichen Debütvideo vom kommenden Album „Annihilational Intercention“

Die Florida-Death-Metal-Legenden Hellwitch haben das Video zu Delegated Disruption aus dem kommenden Album Annihilational Intercention veröffentlicht, das am 2. Juni digital und am 30. Juni auf CD, Vinyl und Kassette erscheinen wird.

Die 1984 gegründeten Death Metal-Legenden Hellwitch aus Florida sind zurück und präsentieren ihren einzigartigen, energiegeladenen Thrash Death Metal. Die Band hat immer wahnsinnig eingängig geklungen, wobei sie stets ein hohes Maß an technischer Raffinesse an den Tag gelegt hat.

Hellwitch haben im Laufe der Jahre einige echte Klassiker geschrieben, und ihr neues Album ist die Krönung all dieser Arbeiten und Erfahrungen.

Bandleader Pat Ranieri kommentiert das Artwork von Annihilational Intercention wie folgt: „Das Cover von Annihilational Intercention zeigt, was in der Zukunft der Menschheit auf diesem elenden Planeten auf uns zukommt. Der Richter befindet sich in der Endphase der Bestrafung unserer Rasse und rottet jedes einzelne Wesen aus. Da er sich biologisch und übernatürlich entwickelt hat, um jenseitige Kräfte zu besitzen, manifestiert sich sein psychischer Angriff in Speeren aus brennender Energie und levitatorischer Kraft. Seine apokalyptischen „Reiter“ schauen hasserfüllt zu und unterstützen die Sache. Die vergiftete, dezimierte Welt, die sie umgibt, erzählt die Geschichte des Menschen, der sich selbst überlassen ist.“

Hellwitchs neues Album Annihilational Intercention wird am 2. Juni digital und am 30. Juni 2023 physisch veröffentlicht.

Annihilational Intercention Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Sollipsistic Immortality

2. Delegated Disruption

3. Megalopalypytic Confine

4. Sorcerous Imminence (Instrumental)

5. Hellwitch

6. Epochal Cessation

7. Anthropophagi

8. At Rest

9. Torture Chamber

10. Sweet Home Alabama (Lynyrd Skynyrd Cover nur auf Vinyl-Version)

Hellwitch – Tourdaten

Monday, June 5 The Milestone Club, Charlotte NC

Tuesday, June 6 Powers BMX Shop, Richmond VA

Wednesday, June 7 The Kennel at West York Inn, York PA

Thursday, June 8 The Fire, Philadelphia PA

Friday, June 9 Pie Shop, Washington DC

Saturday, June 10 Lurking Class Skate Shop, Salisbury MD

Sunday, June 11 Saint Vitus Bar, Brooklyn NY

November 3/4/5 Mass Destruction Fest, The Loft, Atlanta

Hellwitch – Line-Up :

Pat Ranieri: Gitarren, Gesang

J.P. Brown: Gitarren

Brian Wilson: Schlagzeug

Hellwitch online:

https://hellwitch.com/

https://www.instagram.com/hellwitchofficial/