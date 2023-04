Hell Over Hammaburg 2024: der erste Headliner und weitere Bands bestätigt

Eternal Champion (USA)

Nach vierjähriger Abstinenz kehrt die amerikanische Epic-Metal-Institution nach Deutschland zurück, wird euch auf einer unserer beiden Headliner-Positionen mit Riffs so scharf wie Schwerter und Beats so brachial wie Hammerschläge überrollen – und dabei das liefern, was sie stets in herausragender Art und Weise am besten kann: eine Hymne nach der anderen, durchweg Leckerbissen für alle Genre-Fans!

https://eternalchampion.bandcamp.com/

www.facebook.com/eternalchampion

Sumerlands (USA)

Das Beste aus der Welt des traditionellen US-Metal, des Epic Metal, des Hard- und Classic Rocks sowie des AOR in einer einzigen Band vereint: SUMERLANDS, in deren Reihen unter anderem Gitarrist Arthur Rizk (u.a. Eternal Champion) und Ausnahmesänger Brendan Radigan (u.a. Pagan Altar, ex-Magic Circle) zaubern, schaffen es, gleichermaßen an Black Sabbath und Dio einerseits sowie an Scorpions und Foreigner andererseits zu erinnern, und gehen dabei sowohl undergroundig wie auch massentauglich zu Werke. Oder anders: Hits, Hits, Hits!

https://sumerlands.bandcamp.com/album/dreamkiller

https://www.facebook.com/sumerlands

Kringa (A)

Österreichs explosivste und aufregendste Black-Metal-Band kann einfach alles: von urprimitivem Minimalismus bis hin zu progressiv-zerklüfteter Musikalität, die ein ums andere Mal an diverse Namen aus Trondheim und Island erinnert. Und so bekommt man als Hörer und als Besucher des Live-Hexenkessels sowohl die reine Darkthrone-Lehre als auch zeitgenössisches okkultes Chaos verabreicht.

https://theblazeofkringa.bandcamp.com/album/all-stillborn-fires-lick-my-heart

Das bisherige Billing:

Eternal Champion (USA), Sumerlands (USA), Kringa (A), Slingblade (S), The Neptune Power Federation (OZ), The Night Eternal (D), Hysterese (D), Megaton Sword (CH), Hexer (D)

Weitere Bands folgen in Kürze!

Der Vorverkauf hat begonnen:

Eventim: https://www.eventim.de/eventseries/hell-over-hammaburg-vol-x-3368440/

Cudgel: https://www.cudgel.de/produkt/ticket-hell-over-hammaburg-festival-2024/

Iron Bonehead: https://shop.ironbonehead.de/de/tickets-misc-/29364-hell-over-hammaburg-festival-2024-ticket.html

Amor Fati: https://shop.amor-fati-productions.de/de/11638-hell-over-hammaburg-2024-ticket

Van Records: https://van-records.com/Kopie-von-Hell-Over-Hammaburg-Festival-2023-Ticket

sowie Remedy Records Hamburg und Plattenkiste Hamburg

Hell Over Hammaburg online:

https://www.facebook.com/HellOverHammaburgFestival