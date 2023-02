Mezzrow: veröffentlichen neue Single und Lyricvideo zu „Beneath The Sea Of Silence“

Mezzrow sind nach 30 Jahren zurück! Die Schwedische Thrash Metal Legende wird am 21. April ihr zweites, neues Studioalbum Summon Thy Demons via Fireflash Records veröffentlichen.

Heute enthüllt die Band ihre zweite, neue Single und ein Lyricvideo für den Track Beneath The Sea Of Silence. Bassist Conny Welén kommentiert: „Dies ist ein abwechslungsreicher und eingängiger Thrasher! Inspiriert von der Cthulu-Mythologie und den Welten von H.P. Lovecraft. Dieser Song hat sich von Anfang an richtig angefühlt!“

Heute starten Mezzrow zudem den Vorverkauf für das Album Summon Thy Demons, das als Digipak-CD, Gatefold-Vinyl in clear/purple marbled (ltd. 500 copies) and red/blue marbled sowie digital erhältlich ist.

Im Atomic Fire Records Webshop gibt es außerdem ein exklusives Bundle für die CD und beide Vinyle mit einem exklusiven T-Shirt.

Den Vorverkauf gibt es hier: https://lnk.to/MezzrowSummonThyDemons

Summon Thy Demons Tracklist:

1. King Of The Infinite Void

2. Through The Eyes Of The Ancient Gods

3. Summon Thy Demons

4. What Is Dead May Never Die

5. De Mysteriis Inmortui

6. Beneath The Sea Of Silence

7. On Earth As In Hell

8. Blackness Fell Upon The World

9. Dark Spirit Rising

10. The End Of Everything

