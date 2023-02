Broken Fate – Fighters & Dreamers

Nach der ersten EP Rising To The Dream 2012 folgten zwei Studioalben. Reborn wurde über Timezone Records vor fünf Jahren veröffentlicht. Das neue Album Fighters & Dreamers erscheint am 24.02.2023 über Lucky Bob Records. In über einer Stunde springen sie durch dreizehn neue Songs. Weiter mit an Bord sind die beiden Gründer Tobias John Bänteli und Alessandro De Cicco von Broken Fate. Unterstützt werden sie an der zweiten Gitarre von Ilia Sivkov und Patrick Von Gunten am Bass. Das Artwork wirkt ebenso modern und vielschichtig wie ihre Musik. In eine Schublade kann man die Männer aus den Alpen wirklich nicht stecken. Neben Heavy Metal Riffs gleiten Death Metal Hooks und Metalcore Melodien. Gesanglich gibt es ebenso wenig Barrieren. Zwischen der treibenden Doublebase locken Clean Vocals den Hörer aus seinem Versteck. Dominantere Shouts schieben die dunklen Wolken beiseite, um der Sonne genug Platz zu geben und die Gipfel der Berge zum Funkeln zu bringen. Schnell ziehen jedoch die nächsten Regenwolken auf. Wenn man sich bei Broken Fate auf was verlassen kann, dann auf die Tatsache, dass sie nie lange auf einer Stelle stehen bleiben. Gitarrist und Sänger Tobias John Bänteli hat einen großen Anteil am guten Verlauf der Platte. Die beiden Gitarren funktionieren wunderbar zusammen, die Vocals laufen harmonisch zusammen, ohne am harten Charakter zu verlieren. Einziges Manko an der Sause sind die vielen kleinen Partys innerhalb des gesamten Konstruktes. Das Konzept, viele kleine unterschiedliche Baustellen aufzureißen, macht Fighters & Dreamers zu einem kleinen Wunderland auf einem hohen Niveau, wenn man auf diverse Handschriften steht. Die Züricher schicken direkt ihren Titeltrack ins Rennen, der sinnbildlich für das gesamte Album steht. Die Hitdichte bei den Refrains der Kompositionen könnte ebenfalls etwas höher sein. Ansonsten ein gutes Album, welches Broken Fate weiter voranbringen wird.

