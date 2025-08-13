Plasmajet: haben aktuellen Song „Deceptive Security“ von „Solastalgia“ veröffentlicht

Solastalgia wurde von Plasmajet in den Wintermonaten 2023/2024 produziert und aufgenommen. Zwei Jahre, nachdem es während der Covid-19-Pandemie grundlegende Veränderungen an Gitarre und Schlagzeug gegeben hatte, war es an der Zeit, die mit der aktuellen Besetzung geschriebenen Songs aufzunehmen und sie auf die Menschheit loszulassen.

Solastalgie bezeichnet ein belastendes Gefühl des Verlusts, das durch die Veränderung oder Zerstörung der eigenen Heimat oder Lebensumgebung ausgelöst wird. Verursacht wird dies zum Beispiel durch Klimawandel, Krieg, Fanatismus oder schlicht durch die Gier und Rücksichtslosigkeit der sogenannten Upper Ten. Fast alle sind davon betroffen, und es ist fraglich, ob wir alle das Ruder noch einmal herumreißen können. Diese Tatsache zieht sich wie ein roter Faden durch die Texte und die Musik auf Solastalgie und spiegelt sich auch im Artwork wider, das von Artless-Prints gestaltet wurde.

Der einzige Ausweg ist die Flucht durch den Interstellar Haze hinein in die Stoner-Rock-Galaxie, wie im gleichnamigen Song beschrieben.

Solastalgia wurde von Martin Giemza, einem Freund der Band und Gitarristen der deutschen Power-Metal-Veteranen Rebellion, gemischt und gemastert.