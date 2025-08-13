Sölicitör: kündigen zweites Album „Enemy In Mirrors“ für September 2025 an

Die Speed-Metal-Band Sölicitör aus Seattle meldet sich mit ihrem zweiten Studioalbum Enemy In Mirrors zurück, das am 19. September 2025 über Gates Of Hell Records erscheinen wird.

Ein erster Track, Iron Wolves Of War, ist bereits auf Bandcamp verfügbar:

Iron Wolves of War | Solicitor

Keep It True Festival, Hell Over Hammaburg oder auch Clubkonzerte: Sängerin Amy Lee Carlson hat nach Covid ihre Visitenkarte bei den Metal-Maniacs hinterlassen und dürfte sich vor allem durch den schwertschwingenden Auftritt gemeinsam mit Smoulder auf dem Keep It True 2023 tief in die Gehirnrinden der Fans gespielt haben.

Fünf Jahre sind vergangen, seit mit Spectral Devastation die Debüt-LP von Sölicitör veröffentlicht wurde. Jetzt sind sie mit einem Paukenschlag zurück. Ledergebundener, aggressiver, kraftvoller und metallischer als je zuvor. Von den kraftvollen Riffs und der beeindruckenden Schlagzeugarbeit bis hin zu den stimmungsvollen Vocals. Durch die Mischung von Heavy-, Speed- und sogar einigen Thrash-Metal-Elementen, um einen einzigartigen Sound von kraftvoller metallischer Exzellenz zu erzielen, sollte auf diesem wilden neuen Opus niemand verschont bleiben.

Fans werden die dynamischere, emotionalere und abwechslungsreichere Herangehensweise auf diesem Album bemerken, die immer noch die ganze Kraft und Wut ihrer vorherigen Werke beibehält. Die Band wählte einen eher DIY-Ansatz für die eigentlichen Aufnahmen, während Chris Mannino das Re-Amping, Mixing und Mastering übernahm, um die elektrisierenden Takes wirklich zum Leben zu erwecken. Apropos DIY: Die Sängerin der Band, Amy, kümmerte sich um das Artwork für diese Veröffentlichung und stellte sicher, dass die Vision der Band angemessen repräsentiert wurde.

Sölicitör fassen wie folgt zusammen: Dieses Album wurde auf Blut, Schweiß und Kampf, persönlichen Katastrophen und Triumphen, Spaltung und Ungewissheit aufgebaut – letztendlich zusammengefügt durch die Hingabe an eine langfristige Vision und die Entschlossenheit, über alle Widrigkeiten hinweg Leistungen zu erbringen, die unsere vorherigen Werke sicherlich überdauern werden. Wir glauben an die Integrität dieser Lieder, als Repräsentation unserer Evolution und unseres Ankommens an diesem Punkt. Dieses Album ist düsterer, melodischer, viel ausdrucksstärker, persönlicher und mag einige im Guten wie im Schlechten überraschen. Themen wie das Paranormale, Rache und Vergeltung, Verrat und ein unerschütterliches Bekenntnis zum Heavy Metal und allem, was vor uns gekommen ist, während wir weiterhin unseren Platz in einer drastisch veränderten und sich ständig verändernden Landschaft verfolgen und markieren.

Eindringlicher, kraftvoller und zerstörerischer Metal-Wahn!