Botulism: Berliner Extrem-Metaller mit aktueller Single „Way Of The Worm (Toe Cutter)“

Gegründet im kalten Berliner Winter Ende 2022, bringt die deutsche Band Botulism eine gnadenlose Mischung aus todesverseuchtem Grindcore, Hardcore und extremem Metal auf die Bühnen. Ihre Songs sind kurz, brutal und kompromisslos – perfekt geeignet, um ihren infektiösen Grind nicht nur über Europa, sondern auf allen Kontinenten zu verbreiten.

Mit ihrer aktuellen Veröffentlichung Way Of The Worm (Toe Cutter) liefern Botulism einen weiteren Schlag in die Magengrube der extremen Musikszene – roh, aggressiv und absolut unbarmherzig.