Mezzrow: veröffentlichen Video für neue Single „Symphony Of Twisted Souls“ vom kommenden Studioalbum „Embrace The Awakening“

Am 14. November 2025 meldet sich die schwedische Thrash-Metal-Band Mezzrow mit ihrem neuen Studioalbum Embrace The Awakening zurück, das über ROAR – A Division Of Reigning Phoenix Music veröffentlicht wird. Das Album erscheint als 2-CD Digipak inklusive des Bonus-Albums Keep It True – Live, als 1-LP Vinyl in Bloodred Sky Marmor-Edition sowie in digitalen Formaten.

Nach dem bereits veröffentlichten, ersten Album-Vorgeschmack Architects Of The Silent War, legt die Band nun mit einem Videoclip zu ihrer brandneuen Single Symphony Of Twisted Souls nach – ein Song, der in der heutigen, turbulenten Zeit kaum aktueller sein könnte. Mit messerscharfen Riffs und ungebremster Thrash-Metal-Energie fängt der Track die Brutalität des Krieges ein und verwandelt sie in pure Headbanging-Power.

Gitarrist Magnus Söderman erklärt:

„Ein weiterer Song mit Kriegs-Thematik – diesmal metaphorisch über die grausame Realität auf dem Schlachtfeld und wie Soldaten lernen müssen, sich daran anzupassen. Inspiriert wurde er durch den anhaltenden Krieg in der Ukraine. Das Hauptriff packt dich sofort – und du willst einfach nur zum Takt headbangen!“

