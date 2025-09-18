Up In Smoke Festival 2025: Doom-, Stoner- & Psychedelic-Legenden kommen Anfang Oktober nach Pratteln

Vom 3. bis 5. Oktober 2025 bebt die Konzertfabrik Z7 in Pratteln (Schweiz) erneut, wenn das Up In Smoke Festival Europas schwerste Riffs, tiefste Grooves und psychedelische Klangwelten auf die Bühne bringt.

Die diesjährige Ausgabe verspricht ein Line-up, das in die Geschichtsbücher eingehen wird:

Orange Goblin – mit ihrem aller letztenKonzert in der Schweiz. Eine einmalige Gelegenheit, die britischen Stoner-Giganten noch ein letztes Mal live zu erleben.

The Obsessed – spielen ein exklusives The Church Within -Set und zelebrieren damit ihren ikonischen Doom-Klassiker in voller Länge.

Masters of Reality – die legendären Desert-Rock-Pioniere um Chris Goss kehren endlich zurück nach Europa.

Graveyard – nach zwei Jahren wieder dabei und bereit, mit ihrem unverwechselbaren Heavy Blues das Publikum zu fesseln.

My Sleeping Karma – zurück aus der Stille, bringen sie ihre kosmischen Klangreisen erneut auf die Bühne.

Dazu gesellen sich weitere Highlights wie The Vintage Caravan, Conan, Siena Root, Psychlona, The Great Machine und viele mehr.

Drei Tage voller Fuzz, Doom und psychedelischer Intensität – Up In Smoke 2025 wird mehr als nur ein Festival: Es ist ein Stück Rockgeschichte. Mit Abschieden, Jubiläen und seltenen Auftritten formt sich hier ein Ereignis, das man nicht verpassen sollte.

Tickets sind ab sofort erhältlich – sichere dir deinen Platz in der Up In Smoke-Familie!