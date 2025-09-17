Morphine Ridges: das Album „Bodies And Distance“ ist am 15.09.2025 erschienen

In einer Mischung aus melancholischer Psychedelia und düsterem Western-Sombre erschaffen Morphine Ridges ein filmisches Hörerlebnis – vielleicht der oft zitierte Soundtrack zu einem verlorenen Lynch-Film. Das Berliner Quintett nimmt uns mit auf eine Reise durch gespenstische, weitläufige Landschaften, durchzogen von dissonanten Echos und träumerischen Gitarrenklängen. Bodies And Distance ist ein spannendes, vielversprechendes Debüt (bereits am 15.09.2025 über Jukebox Baby Records erschienen), das Lust auf mehr macht. Mehr dazu in Kürze auch hier bei uns!

Bis dahin dürft ihr schon einmal in das Video zum Song Dead Paradise reinhören!

Morphine Ridges sind: Andreas Miranda (Gitarre, Gesang), Verita Egert (Gesang, Percussion), Luis De Cicco (Lap-Steel-Gitarre), Juliette Wallace (Bass) und Frederik Sunesen (Schlagzeug)