McLintock! – 2-Disc Mediabook (Blu-ray + DVD)

Filmtitel: McLintock! – 2-Disc Mediabook

Sprachen: Deutsch, Englisch

Untertitel: Deutsch, Englisch

Laufzeit: ca. 127 Minuten

Genre: Western, Komödie

Release: 29.11.2019

Regie: Andrew V. McLaglen

Produktion: Capelight Pictures

Schauspieler:

John Wayne – George McLintock

Maureen O’Hara – Katherine McLintock

Patrick Wayne – Dev Warren

Yvonne De Carlo – Louise Warren

Stefanie Powers – Becky McLintock

Jerry Van Dyke – Matt Douglas

Jack Kruschen – Jake Birnbaum

Chill Wills – Drago

Edgar Buchanan – Bunny Dull

Bruce Cabot – Ben Sage

Perry Lopez – Davey Elk

Strother Martin – Agard

Gordon Jones – Matt Douglas sr.

Michael Pate – Puma

Hank Worden – Curly Fletcher

Robert Lowery – Gov. Cuthbert H. Humphrey

Edward Faulkner – Der junge Ben Sage

Leo Gordon – Jones

Bob Steele – Eisenbahningenieur

Olaf Wieghorst – Sergeant der Kavallerie

Ende November haben Capelight Pictures den Westernklassiker McLintock! – 2-Disc Mediabook neu veröffentlicht. Der komödiantische US-amerikanische Western wurde durch Andrew V. McLaglen in der Regie in Form gebracht. Der McLintock! wurde am 13.11.1963 uraufgeführt. In Deutschland erschien der Film ein gutes halbes Jahr später in den Kinos. Durch den fast 60 Jahre alten Streifen führen Schauspieler wie John Wayne und sein Sohn Patrick. Ebenfalls mit dabei: Maureen O’Hara, Yvonne De Carlo oder Stefanie Powers.

Die Story von McLintock:

Der mürrische Viehbaron George McLintock (John Wayne) hat alle Hände voll zu tun! Als Besitzer der größten Ranch im Umkreis und Namensgeber der Stadt, muss er immer wieder zwischen den ortsansässigen Farmern, neuankommenden Siedlern und einheimischen Indianerstämmen vermitteln, die ständig aneinandergeraten. Als auch noch seine kratzbürstige Noch-Ehefrau Katherine (Maureen O’Hara) auftaucht, die eigentlich getrennt von ihm lebt, und seine Tochter Becky (Stefanie Powers) beginnt, den Jungs im Ort den Kopf zu verdrehen, platzt dem Alten bald der Kragen. McLintock ahnt, dass wenn in seiner Stadt wieder Ordnung herrschen soll, er bald andere Saiten aufziehen muss …