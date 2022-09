Saint Deamon: unterschreiben bei AFM Records

Die schwedisch-norwegische Melodic Power Metal Band Saint Deamon ist der neueste Neuzugang im Roster von AFM Records. Die Band hat bisher drei von Presse und Fans gefeierte Studioalben veröffentlicht, zuletzt der in 2019 erschienene Longplayer Ghost.

Sowohl Ghost als auch die ersten beiden Veröffentlichungen von Saint Deamon, In Shadows Lost From The Brave und Pandeamonium, sind ab sofort digital über AFM Records erhältlich – physische Neuauflagen beider Alben sollen noch in diesem Jahr erscheinen! Währenddessen arbeitet die Band an einem brandneuen Studioalbum, das 2023 das Licht der Welt erblicken wird.

Die Band über ihre zukünftige Zusammenarbeit mit dem Hamburger Label:

„Seid ihr bereit, uns auf der nächsten Etappe unserer Reise zu begleiten…..? Wir sind sehr stolz und begierig darauf, endlich mit unseren langjährigen Freunden bei AFM Records zusammenzuarbeiten – unserer Meinung nach „dem“ Label, das in den letzten drei Jahrzehnten wirklich den Unterschied gemacht hat. Macht euch bereit für einen weiteren spannenden Eintrag im Logbuch von Saint Deamon!“

„Saint Deamon jetzt in unser Roster willkommen heißen zu dürfen, ist ein Moment, in dem sich der Kreis schließt“, erklärt AFM Records A&R Timo Hoffmann. „Wir waren eigentlich schon in den ganz frühen Tagen mit der Band in freundschaftlichen Gesprächen und blieben über die Jahre in Kontakt. Es ist großartig, unsere Zusammenarbeit mit Katalog-Neuauflagen ihrer älteren Alben zu beginnen, bevor nächstes Jahr ein neues Saint Deamon-Album auf uns zukommt!“

Saint Deamon online:

www.saintdeamon.se

www.facebook.com/saintdeamonofficial