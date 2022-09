Battlesword – Towards The Unknown

Artist: Battlesword

Herkunft: NRW, Deutschland

Album: Towards The Unknown

Spiellänge: 44:30 Minuten

Genre: Melodic Death Metal

Release: 16.09.2022

Label: MDD Records

Link: https://www.battlesword.de

Bandmitglieder:

Gesang – Axel

Gitarre – Erik

Gitarre – Lars

Bass – Ben

Schlagzeug – Andreas

Tracklist:

Departure The Awakening To Become The Wolf Terra Combusta The Shores Of I Hound Of Hades Backstabber

Bonustracks

There Will Be Blood Fire And Storm The 13th Black Crusade

Altes im neuen Gewand, mit wechselndem Fokus auf Stil oder Sound, gibt es immer wieder mal.

So auch Battlesword mit ihrem mittlerweile sechsten Release seit 2001, blicken gen Norden zum Death Metal El Dorado Schweden.

Der Stil wird als Melodic Death Metal bezeichnet, wobei der melodische Anteil von den Gitarren und nicht wie bei anderen Bands vom Gesang ausgeht.

Dabei gehören nagelnde Doublebass-Passagen und geschredderte, lang gezogene Gitarrenriffs zum Standardrepertoire (Terra Combusta) mit der einen oder anderen kleinen Rhythmus-Prise wie z. B. The Shores Of I. Dieser hat auch im Mittelteil einen interessanten C-Part, der so nicht noch einmal auf der Platte vorkommt: Durchgezupfte Akkorde mit einem fetten Halleffekt (erinnert ein wenig vom Stil her an Immortal) lassen etwas Stimmung aufkommen, um dann wieder in gewohntes Fahrwasser zu driften.

Aus dem Kontext des Albums herausstechend ist der Song Hound Of Hades, der mit einem recht modernen Riff startet und sich trotzdem der vorher genannten Stilmittel bedient. Zwar etwas eckiger als bei den restlichen Songs, also es geht weniger glatt in eins über, wie z. B. bei Terra Combusta, trotzdem aber ein hörenswerter Song, der das Album musikalisch auflockert.

Um den Stil mal mit einer größeren Band zu vergleichen, kann man hier getrost die älteren Amon Amarth anlegen. Vor allem die sich aufbauenden und lang gezogenen Gitarrenpassagen mit dem Doublebass-Teppich erinnern an die Schweden. Zwar sind die Growls von Axel nicht so tief, das tut den Songs aber nicht weh.

Zum Schluss gibt es noch drei Bonustracks, die von der The 13th Black Crusade stammen (die schon seit Jahren ausverkauft ist), in einer Remaster Version.

Die drei Stücke haben dabei 14 Jahre auf dem Buckel und sind vom Stil her etwas altbackener als die anderen Stücke und stehen ein wenig im Kontrast.

Zum Artwork von Towards The Unknown noch ein paar schnelle Worte: Der Titel wurde mit einer Bootsreise von zwei Personen, die unterschiedlicher nicht sein können (eine schwarz, die andere weiß verhüllt) interpretiert. Dabei steigt die weiß gekleidete Person zu der im schwarzen Gewand ins Boot. Ob es sich dabei um eine Interpretation von Gevatter Tod handelt, liegt nahe. Auch die Reise ins Ungewisse, mit dem Tod als Thema, kann so gedeutet werden.