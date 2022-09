Mandragora Thuringia: „Rex Silvarum“ erscheint am 04.11.2022

Mit Mandragora Thuringia schickt sich eine der vielversprechendsten deutschen Folk Metal Bands an, die Herzen von Fans mittelalterlicher Klänge im harten Metal Gewand im Sturm zu erobern. Hoch die Tassen, denn mit Rex Silvarum steht jetzt das zweite Album der Thüringer in den Startlöchern und wird am 4. November via MDD Records das Licht der Welt erblicken! Aufgenommen wurde der Nachfolger vom 2019er Debüt Der Vagabund in den Splendid Wave Studios von Dom R. Crey (Equilibrium, Nothgard) und gemastert von Andre Hofman (Varg, Wolfchant). Zudem erwarten euch noch Gastauftritte von Dom R. Crey und Equilibriums Robse Dahn. Eine erste musikalische Kostprobe gibt’s in Kürze! Seid gespannt, denn der König des Waldes gewährt euch schon bald eine Audienz!

Shows:

03.09. Bookwood Festival | KK1 Buchholz / Harz

16.09. Rudelgedudel, Nürnberg / Luise

17.09. Trash, Gera