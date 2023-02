Saint Deamon: erster Song aus kommendem, neuem Album „League Of The Serpent“ online

Die schwedisch/norwegische Melodic Power Metal-Band Saint Deamon meldet sich gut dreieinhalb Jahre nach ihrem quasi-„Comeback“-Album Ghost mit einem neuen Longplayer zurück: League Of The Serpent.

Dass Saint Deamon für qualitativ hochwertigen Sound und eine (im Power Metal-Genre oft schwer zu findende) individuelle Note stehen, dürfte sich in der Szene längst herumgesprochen haben. Wie die neue Single, At Break Of Dawn, beweist, überzeugt auch auf League Of The Serpent erneut die Qualität von Stimmwunder Jan-Thore Grefstad, Gitarrist Toya Johansson und Bassist Nobby Noberg (ex-Dionysus) sowie Neuzugang am Schlagzeug Alfred Fridhagen (Gaia Epicus).

Das neue Lyricvideo zur ersten Single At Break Of Dawn seht ihr hier:

Eine typische, gelungene Saint Deamon-Komposition, dazu verwebt die Band geschickt progressive Anklänge und verspricht mit League Of The Serpent ein Album zu veröffentlichen, das 2023 ohne Frage zu den Highlights des Genres gehören wird. Das Album wird ab dem 21. April als Digipak-CD und (auf 300 Stück) limitierte, farbige Vinyl-Edition über AFM Records erhältlich sein, Vorbestellungen sind HIER möglich!

Weitere News & Infos zu Saint Deamon auf:

www.saintdeamon.se

www.facebook.com/saintdeamonofficial