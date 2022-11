Saint Deamon: geben weitere Details zu kommenden CD Neu-Veröffentlichungen bekannt

Die schwedisch-norwegische Melodic Power Metal Band Saint Deamon, welche erst kürzlich ihr weltweites Signing mit dem Hamburger Label AFM Records verkündete, gab weitere Details zu geplanten Neu-Veröffentlichungen ihrer ersten Scheiben bekannt! 2006 gegründet, veröffentlichten Saint Deamon bislang drei gefeierte Studioalben, davon zuletzt das in 2019 erschienene Ghost.

Sowohl Ghost als auch die ersten beiden Veröffentlichungen von Saint Deamon, In Shadows Lost From The Brave und Pandeamonium, sind bereits digital über AFM Records erhältlich – und während die Band aktuell an einem brandneuen Werk arbeitet, erscheinen am 9. Dezember 2022 die zwei ersten Platten und Saint Deamon-Meilensteine als CD Neu-Auflagen, limitiert auf 1.000 Stück! Vorbestellungen sind ab sofort HIER möglich!

„Was gibt es Besseres, als den Countdown zu unserer ersten Veröffentlichung unter dem AFM-Banner zu starten, als euch die Essenz von Saint Deabmon im „The Real Deal“ nahe zu bringen“, kommentiert die Band. „Wir freuen uns sehr, unseren Back-Katalog wieder etwas aufzufrischen, seit das letzte Album Exemplar vor Ewigkeiten an einen von euch über die Laden-Theke ging…“

In Shadows Lost From The Brave Tracklist:

01. The Exodus (Intro)

02. My Judas

03. In Shadows Lost From The Brave

04. My Heart

05. The Burden

06. No Mans Land

07. Ride Forever

08. Black Symphony

09. Deamons

10. The Brave Never Bleeds

11. My Sorrow

12. Run For Your Life

Pandeamonium Tracklist:

01. Deception

02. The Only One Sane

03. Pandeamonium

04. Eyes Of The Devil

05. A Day To Come

06. Way Home

07. Fallen Angel

08. The Deamon Within

09. Oceans Of Glory

10. Fear In A Fragile Mind

Saint Deamon sind:

Jan Thore Grefstad – Gesang

Nobby Noberg – Bass

Ronny Milianowicz – Schlagzeug

Toya Johansson – Gitarre

