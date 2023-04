Elvenking: feiern Albumveröffentlichung mit Lyricvideo zu brandneuer Single „Herdchant“

Seit Freitag ist das brandneue, elfte Studioalbum der Heavy Metal, Pagan, Folk und Melodic Death Metal Master Elvenking über AFM Records im Handel erhältlich. Mit Reader Of The Runes – Rapture führt die Band ihre epische Reise der bombastischen Reader Of The Runes Trilogie fort.

Doch wie Gitarrist Aydan und Sänger Damna erst kürzlich verrieten, ist „der zweite Teil düsterer und von der nötigen Brutalität und Tragik – das erlaubte uns, die Klanglandschaft, die wir bereits im Sinn hatten, vollständig auszuweiten, als wir Anfang 2020 mit dem Songwriting begannen. Wir sind sehr zufrieden mit dem zweiten Teil unserer Trilogie und all den Schattierungen dieser elf Songs, die zusammen eine Leinwand ergeben, auf die wir sehr stolz sind.“

Um die Album Veröffentlichung gebührend zu feiern, stellte die Band ihre finale Single samt Lyricvideo zum Song Herdchant vor! Den Clip sehr ihr ab sofort hier:

„Herdchant ist die letzte Single aus unserem neuen Album ROTR Rapture„, kommentiert die Band. „Der Song repräsentiert perfekt die beiden Seelen von Elvenking: auf der einen Seite all die Liebe zum großen Metal der 90er-Jahre, in diesem Fall dem Melodic Death Metal aus der Göteborger Szene, und auf der anderen Seite die traditionelle folkloristische Musik mit ihren magischen und dunklen Atmosphären. Es ist deshalb eine perfekte Single, um unsere Hörer in das dunklere Kapitel dieser Trilogie einzuführen, auch dank des großen epischen Refrains, der die tragischste und feierlichste Ader unseres Sounds verkörpert.“

Seit ihrer Gründung im Jahr 1997 meisterten Elvenking mit Mut und Bravour ihren Weg zur eigenen Identität und lösten sich Schritt für Schritt von jeglichen Genre-Fesseln, bevor sie 2014 mit ihrem Monument The Pagan Manifesto den endgültigen Durchbruch erlangten. Elvenking trotzen allen Genre-Grenzen und fühlen sich in ihrem ganz eigenen Zauber-Reich Zuhause. Mit Rapture lädt das Metal Kollektiv auf eine epische Reise durch Leid und Verzweiflung, gespickt mit mysteriösen Gestalten, dunkler Magie und einem insgesamt hypnotisierenden, herbstlichen Flair, das an eine Waldlichtung während eines Indian Summers erinnert. Dies ist mehr als nur ein Metal Album. Es ist eine bewegende Geschichte mit fabelhaften Liedern, die eine Kluft zwischen Fantasie und Realität verschwimmen lässt. Viele Male zuvor haben Elvenking bereits mit ihrer ganz besonderen Magie überzeugt, doch mit Reader Of The Runes – Rapture liefert die Band ihr wohl bis dato bestes Werk aus Zeiten einer globalen Pandemie ab.

Reader Of The Runes – Rapture wurde zwischen 2020 und 2022 geschrieben, und zwischen Mai und Oktober 2022 von der Band sowie Scott Atkins (Cradle Of Filth, Behemoth) aufgenommen, welcher ebenfalls für den Mix und das Mastering zuständig war.

Das neue Elvenking Album ist ab sofort über AFM Records HIER erhältlich!

