Aeons Of Ashes: 10 Jahre, Neues am Horizont

Neue Frontfrau: in Zukunft auch weibliche Growls

Die Aufnahme einer (growlenden) Vocalistin sind wohl die spektakulärsten Neuigkeiten. July Fellner ist bandtechnisch ein noch unbeschriebenes Blatt, hat aber musikalischen Background und war in den letzten Jahren als Fan bei so gut wie allen Shows der Band dabei. Und auch die von Aeons Of Ashes erschaffene interaktive Fantasywelt wasteland2570 kennt kaum jemand besser als sie – sogar zwei Pen&Paper-Rollenspiel-Abenteuer hat July schon als Spielleiterin „gemeistert“. Trotzdem war der Einstieg in die Band eher dem Zufall geschuldet.

„Letzten Mai stand July erstmals mit mir im Proberaum“, erinnert sich Frontman Tim Sklenitzka. „Ich hatte davor schon anderen Bekannten Schnupperstunden oder Growling-Unterricht gegeben. Und meiner besten Freundin konnte ich diesen Wunsch natürlich nicht abschlagen“.

Ihre Begeisterung für Metal begleitet July schon fast zwei Jahrzehnte. „Metallerin bin ich schon seit Anfang meiner Teenagerzeit. In meinen Jahren als BORG-Schülerin war Musik fixer Bestandteil meines Alltags – aber Metal zu performen, hat eine ganz eigene Faszination. Schon nach den ersten Growling -Lessons wäre ich am liebsten jeden Tag im Proberaum gestanden“.

July entpuppte sich rasch als Rohdiamant und hatte im Zuge ihrer Trainingseinheiten bald auch einige Aeons-Of-Ashes-Songs gemeistert. Nach einer einzigen Probe, mit der sich die Band für Julys Treue als Fan bedanken wollte, stand für alle bestehenden Musiker fest: Ein solches Talent gehört auf die Bühne – und zwar bei Aeons Of Ashes. Ebendort erstmals zu sehen sein wird July in der Rolle ihres neu erschaffenen wasteland-Charakters 4LE4 bei der Progressive Night am 20.05.2023 im Escape Metalcorner, Wien.

Neue Musik: dritte EP der Trilogie im Juli, Album im September

2021 hatte die Band auf ihrer EP Initiation die ersten drei Tracks direkt aus dem wasteland2570 veröffentlicht, 2022 weitere drei wasteland-inspirierte Songs auf Anticipation. Als Abschluss der Trilogie war eine weitere 3-Track-EP geplant. Diese wird nun am 01.07.2023 unter dem Titel Determination erscheinen. Der kreative Flow war in den letzten Monaten allerdings kaum zu stoppen, sodass genug Material für ein Album vorhanden ist: Die vorhandenen drei EPs werden mit drei brandneuen Songs plus neun (teils schon live erprobten) atmosphärischen Interludes komplettiert. The wasteland Chronicles erscheinen pünktlich zur Show am STP Metalweekend im Freiraum St. Pölten, am 23.09.2023.

Neue Stories: selbsterschaffene Fantasywelt wasteland2570 gedeiht

Am 23.11.2019 feierte wasteland2570 als interaktives, transmediales Storytelling-Projekt seine Premiere – ebenfalls bei einem „Heimspiel“ im Freiraum St. Pölten. Nicht einmal die bald darauf ausbrechende Pandemie konnte die Faszination dafür brechen. Sämtliche Songs der Band spielen seither in der immersiven, postapokalyptischen Parallelwelt voller Magie und Mystery-Komponenten. Fans der Band und kreative Nerds können eigene Charaktere kreieren, um diese in Videos, Blog-Entries oder Rollenspiel-Abenteuern zu verkörpern – und auch abseits der Liveshows in eigenes Universum einzutauchen. Tiefere Einblicke bietet die im 2022 neu erstellte Website https://wasteland2570.com.

10 Jahre in 10 Zeilen: ein Blick zurück auf Höhen und Tiefen

Anfang 2013 formierte sich die Band in St. Pölten aus durchwegs bekannten Namen der österreichischen Metalszene. Schon ein halbes Jahr später folgten die ersten Liveshows, u.a. mit Dark Tranquillity und Tristania. Im Herbst 2014 erschienen das Debütalbum Shutdown sowie die ersten beiden Videos: Monocracy und Remember My Name. Letzteres entwickelte sich mit mehr als 100.000 Views auf YouTube zu einem der erfolgreichsten Videos der österreichischen Metalgeschichte.

In den nächsten Jahren folgten zahlreiche Clubshows und Festivalauftritte in und um Österreich. Die Band supportete u.a. Paradise Lost, Hail Of Bullets oder Der Weg Einer Freiheit. Im November 2017 erschien schließlich die 6-Track-EP Impatience. Seit 2019 steht bei Aeons Of Ashes nun alles im Zeichen des wasteland2570-Projekts. Auch musikalisch war man nicht untätig – in den für die Szene schwierigen letzten Jahren veröffentlichte man besagte zwei EPs und absolvierte auch während der Pandemie fünf Liveshows.

Weiterführende Information

Aeons Of Ashes wasteland2570

https://facebook.com/AeonsOfAshes https://wasteland2570.com

https://instagram.com/aeons.of.ashes https://facebook.com/wasteland2570

https://youtube.com/AeonsofAshes

https://aeonsofashes.bandcamp.com

https://wasteland2570.com/music/aeons-of-ashes

Time For Metal Interview (2022): https://time-for-metal.eu/aeons-of-ashes-im-interview/

Das wasteland-Projekt erklärt

Interview City-Flyer (2020): https://www.cityflyer.at/wasteland2570-spielend-in-die-apokalypse/

Artikel NÖN (2022): https://bit.ly/3ZCcxMC

Video-Interview musik.stp (07:30): https://fb.watch/8i-6dN2s3e/