Aeons Of Ashes im Interview

Artist: Aeons Of Ashes

Herkunft: St. Pölten, Österreich

Genre: Post Modern Melodic Death Metal

Label: Eigenproduktion

Link: facebook.com/AeonsOfAshes

https://wasteland2570.com

Bandmitglieder:

Gitarre, Backing Gesang – Georg Knoll (st0nes)

Bass – Markus „Mexx“ Chmelar (d0ck3r)

Gitarre – Christopher Feiertag (f4v5t)

Gesang – Tim Sklenitzka (The GrandMaester)

Drums – Clemens Nolz (spr0ut)

Aeons Of Ashes haben Ende Oktober den zweiten Teil ihrer EP-Trilogie veröffentlicht und diesbezüglich durfte ich mit Mexx und Tim ein paar Worte wechseln. Was es mit dem wasteland2570 auf sich hat und warum Requiem mehr als nur ein Song ist, könnt ihr hier nachlesen!

Time For Metal / Lommer:

Moinsen! Wie geht es euch? Eure aktuelle EP ist ja im Oktober veröffentlicht worden. Bevor wir aber dazu kommen: Erzählt doch mal. Wer seid ihr und was macht ihr bei Aeons Of Ashes?

Aeons Of Ashes / Tim:

Greetings! Bei uns alles bestens, danke. Ich bin Tim, Vocalist von Aeons Of Ashes. Wir kommen aus St. Pölten in Niederösterreich und machen Post Modern Melodic Death Metal. Und das nicht nur in dieser Welt. Seit mittlerweile drei Jahren tauchen wir mit unserer Musik, unseren Shows und unseren Videos in eine selbst kreierte, post-apokalyptische Fantasywelt namens wasteland2570 ein. Dort kennt man mich auch als The GrandMaester. Und dorthin wollen wir auch unsere Fans mitnehmen.

Aeons Of Ashes / Mexx:

Moinsen, zeas und GaLiGrü, auch vom Rest der Band! Ich bin Mexx. Bei Aeons Of Ashes spiele ich Bass und im wasteland2570 verkörpere ich den Charakter d0ck3r. In beiden Welten bin ich mehr oder weniger der technische Mastermind im Hintergrund. Ich kümmere mich um den Ablauf unseres Sets. Von zugespielten Samples und Interludes zwischen den Songs über programmierte Preset- und Effekt-Changes bis hin zu unserer mit der Musik synchronisierten Lightshow. Kreativ bin ich am Songwriting beteiligt und schneide auch unsere Videos.

Time For Metal / Lommer:

Wenn ich das richtig gesehen habe, habt ihr euch 2013 gegründet und 2014 kam dann das erste Release. Wann habt ihr euch entschieden, auf den wasteland2570 Kosmos umzuschwenken? Wie kommt das bei den Fans an?

Aeons Of Ashes / Mexx:

Genau. Tim und ich hatten bis Ende 2012 gemeinsam in der Band Trashcanned gespielt. Anfang 2013 hatten wir dann das Line-Up für eine neue Formation beisammen – mit Jorgo und Georg an den Gitarren sowie Carl an den Drums war Aeons Of Ashes geboren. Noch im selben Jahr haben wir die ersten größeren Shows gespielt. 2014 hatten wir bereits genug Material für unser erstes Album Shutdown – musikalisch ist das aber mittlerweile recht weit weg von dem, was wir heute machen. Seit Sommer 2015 sitzt Clemens hinter den Drums, und Ende 2021 ist Gründungsmitglied Jorgo ausgestiegen. Sein Nachfolger an der Gitarre ist Christopher.

Aeons Of Ashes / Tim:

Die Idee zum wasteland2570 ist 2019 entstanden. Wir waren in einer eigenartigen Situation: einerseits extrem motiviert, aber andererseits etwas inspirationslos und desillusioniert von der zunehmend austauschbaren, schnelllebigen Metalszene und der immer kürzeren Aufmerksamkeitsspanne des Publikums. Vor allem Jorgo und ich haben dann zu dieser Zeit ein paar Mal den Film The Dirt über Mötley Crüe angeschaut und waren fasziniert von diesem Spirit und dem unbedingten Willen, eine noch nie dagewesene Show zu bieten. Die Frage war nur, wie, so ohne größeres Budget …

Aeons Of Ashes / Mexx:

Wir wollten für unsere Fans mehr sein als nur eine weitere Band, die auf der Bühne steht wie alle anderen und dann bis zum nächsten Auftritt Monate später in Vergessenheit gerät. So ist wasteland2570 entstanden – mit dem klaren Ziel, unsere Fans auch abseits der Shows miteinzubeziehen. Das Projekt hat uns alle vom ersten Moment an fasziniert und inspiriert. Wir hatten unseren roten Faden und den notwendigen Fokus gefunden. Die Songs für unsere erste EP sind wie von selbst entstanden, ebenso unsere Outfits, die Bühnenshow und jede Menge Inhalt für Musikvideos.

Aeons Of Ashes / Tim:

Die Fans sind ein ganz, ganz essenzieller Teil des Projekts. wasteland2570 lebt auch von – und dank – der Beteiligung von inspirierten, motivierten und kreativen Menschen außerhalb der Band. Das geht so weit, dass bei unseren Shows mittlerweile zahlreiche Spieler:innen im Cosplay ihrer Charaktere erscheinen. Und dass zumindest die rund 30 aktiven „Wastelander“ auch die Entwicklungen in dieser Welt genau mitverfolgen, wenn nicht sogar durch ihre Beteiligung weiterspinnen. Neben den Fans haben natürlich auch die Bandmitglieder ihre Rolle: Georg ist st0nes, Christopher nennt sich f4v5t (sprich: Faust) und Clemens spr0ut.

Time For Metal / Lommer:

Wo ihr immer wieder wasteland2570 erwähnt. Erklärt doch mal genau, was das eigentlich ist.

Aeons Of Ashes / Tim:

Ich arbeite mittlerweile drei Jahre daran, das in kurze Worte, quasi einen Elevator Pitch, fassen zu können. Da es meines Wissens aber weltweit kaum vergleichbares gibt, ist das nicht so einfach. 😀

wasteland2570 ist gleichzeitig die postapokalyptische Fantasywelt, die wir erschaffen haben und in der wir unsere Musik machen, und ein transmediales Storytelling-Rollenspiel-und-Video-Art-Projekt. Fans können und sollen diese Welt miterleben und mitgestalten. Sei es durch kreative Inputs, in Pen&Paper-Rollenspiel-Abenteuern oder bei den Liveshows unserer Band. Unsere Musik ist Ausgangspunkt für alles, was im wasteland passiert sowie letztlich auch das Ergebnis dieser Ereignisse. Und als wäre das alles noch nicht nerdig genug: Falls sich jemand intensiver mit Pop-Culture oder Magie und Okkultismus beschäftigt – es ist auch eine Hypersigil.

Time For Metal / Lommer:

Gehen wir mal wieder zurück zur Musik. Wie würdet ihr selber eure Musik beschreiben? Ich hatte ja in meinem Review geschrieben (hier nachzulesen), dass ihr mit nicht so gängigen Songstrukturen arbeitet. Jetzt dürft ihr mal dazu Stellung nehmen. (Oft muss man das ja so hinnehmen, was der Rezensent schreibt, ohne was dazu sagen zu können.) 😉

Aeons Of Ashes / Mexx:

Das mit den Genres ist natürlich immer schwierig – gleichermaßen Fluch, wenn man sich selbst kategorisieren und einschränken muss, und Segen, weil man potenzielle Fans im besten Fall mit wenigen Worten erreicht. Wenn wir danach gefragt werden, bezeichnen wir unsere Musikrichtung als Post Modern Melodic Death Metal.

Der Stil einer Band entsteht ja immer aus der Summe der Einflüsse und Vorlieben jedes einzelnen Bandmitglieds. Uns eint, dass wir alle große Fans von Gojira und The Ocean sind. Dazu wird Tims Stimme oft mit Randy Blythe von Lamb Of God verglichen. Und ich glaube, eine „unholy marriage“ dieser drei Bands würde in etwa so klingen wie die Musik, die wir im besten Fall irgendwann machen werden. 😉

An dieser Stelle ein großes Danke für deine wirklich fundierten Reviews, auch schon zur ersten EP. Sie beinhalten im Gegensatz zu manch anderen eine wirklich durchdachte und konstruktive Kritik, die wir sicher auch für das zukünftige Songwriting mitnehmen.

Bei der Veränderung unseres Sounds hat vermutlich eine Rolle gespielt, dass Christopher eben Jorgo an der Gitarre ersetzt hat. Und ich finde die neue EP generell etwas düsterer als den Vorgänger, von daher passt auch der einen Touch brachialere Vibe.

Aeons Of Ashes / Tim:

Die unkonventionellen Songstrukturen sind sicher eine unserer Eigenheiten. Kann man mögen, muss man aber nicht. 😉

Sie spiegeln jedenfalls den non-linearen Erzählstil im wasteland2570 wider. Seit der Erschaffung des Projekts nehmen wir Themen oder Storys her und überlegen uns entsprechende Spannungskurven, die den Songs zugrunde liegen.

Ein Beispiel: Im Song Requiem, dessen ruhigen Part du im Review angesprochen hast, verarbeiten wir den Abschied von Jorgo. Aber wir haben dieses Thema ins wasteland „übersetzt“ – als Nachruf auf seinen Charakter, den Schamanen g8s. Wir haben versucht, die unterschiedlichen und wechselnden Gefühle beim Verlust eines liebgewonnenen Freundes zu vertonen. Beim Performen durchlebe ich in meiner Rolle als The GrandMaester quasi alle fünf oder sieben Phasen der Trauer. Und das ließe sich halt kaum in ein klassisches Verse-Chorus-Verse-Schema pressen.

Time For Metal / Lommer:

Interessant ist auch ein Blick in euren YouTube-Kanal. Ihr habt hier, im Gegensatz zu anderen Bands, nicht nur eure Musikvideos, sondern auch Storyvideos. Das ist ja recht ungewöhnlich. Warum dieser Schritt?

Aeons Of Ashes / Tim:

Das wasteland2570 hat eine ziemliche Eigendynamik entwickelt. Anfangs haben wir gesagt „It’s all about the experience“ – schauen wir mal, wohin das führt und ob so etwas überhaupt funktionieren kann. Als dann mehr und mehr Spieler:innen eingestiegen sind und vom Konzept begeistert waren, haben wir begonnen, mit ihnen Videos zu drehen. Das Material war so cool, dass es in unsere Musikvideos eingeflossen ist. Aber noch mehr Charme haben für mich die Einzel- und Storyvideos, die diese Welt wirklich zum Leben erwecken. Da eines ins andere fließt, erschien es auch nicht als sinnvoll, eine Trennung der Kanäle vorzunehmen.

Time For Metal / Lommer:

Nach wie vor habt ihr ja kein Label, was mich mit eurem extrem gut ausgearbeiteten Konzept ein wenig wundert. Da müssten sich ja eigentlich die Labels um euch reißen. Oder nicht? Oder habt ihr euch bewusst dagegen entschieden, mit einem Label zusammenzuarbeiten?

Aeons Of Ashes / Tim:

Unser erstes Album ist bei Noiseheadrecords erschienen – das Label ist dann allerdings knapp vor Veröffentlichung im Chaos versunken und kurz darauf in Konkurs gegangen. Nicht einmal unsere CDs waren bei der Releaseshow vor Ort. Danach hatten wir nicht genug Material, um ein neues Album zu veröffentlichen. Songwriting fiel uns zunehmend schwerer, und wir wollten uns einmal selbst finden, bevor wir eine neue Bindung eingehen. Aus dieser Entwicklung ist dann wie gesagt das wasteland2570 entstanden.

Das ganze Konzept ist halt sehr speziell und man muss sich schon etwas damit beschäftigen. Aufgrund einer gewissen Pandemie war es auch nicht einfach, das Ganze so weiterzuentwickeln, wie wir uns das gewünscht hätten. Aber mal sehen, was in den nächsten Jahren noch passiert. Prinzipiell sind wir natürlich an Kooperationen jeglicher Art interessiert. Auch mit einem Label.

Time For Metal / Lommer:

Das Artwork ist, wie vieles von euch, auch selbst kreiert. Was war die Intention dahinter? Sowohl von der Perspektive als auch von der Farbgebung ist es sehr ähnlich zum Vorgänger.

Aeons Of Ashes / Mexx:

Für alles Grafische ist auch unser Gitarrist Georg verantwortlich. Die aktuelle EP Anticipation ist ja nach dem Vorgänger Initiation der zweite Teil einer Trilogie. Dementsprechend bilden auch die Artworks ein Gesamtbild. Georg hat ein riesiges Panorama grafisch umgesetzt, in dem er den postapokalyptischen Fantasy-Vibe aus dem wasteland2570 perfekt eingefangen hat. Diese Landschaft findet sich u.a. auch in unserem Bühnenbild wieder. Die Cover sind Ausschnitte daraus.

Time For Metal / Lommer:

Dann erst mal vielen Dank für eure Zeit und für das Interview! Habt ihr noch irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt und ihr unbedingt loswerden wollt?

Aeons Of Ashes / Tim:

Wir freuen uns auch nach mehr als zwei Jahrzehnten des Musikmachens über jeden einzelnen Menschen, der sich die Zeit nimmt, in unsere Songs reinzuhören. Oder mal einen Blick auf unsere neue Website wirft. Wenn Fragen auftauchen, und das wird sehr wahrscheinlich passieren, versuchen wir, jede Einzelne zu beantworten. Schreibt uns gern auf unseren Social-Media-Kanälen oder per Mail.

Aeons Of Ashes / Mexx:

Danke für die Gelegenheit zu diesem spannenden Interview, Lommer! Und alles Gute für deine eigene großartige Arbeit mit Critical Mess. Mit eurer Sängerin Britta hatten wir übrigens einmal die Ehre, auf der Bühne zu stehen, als sie noch bei Cripper war.

Aeons Of Ashes / Tim:

Stimmt! Ich erinnere mich noch, dass ich nach der Show mit ihr über David Lynch und seine Serie Twin Peaks gesprochen habe, von der wir beide große Fans sind und die auch ein großer Einfluss für wasteland2570 war. So gesehen drängt sich abschließend noch eine Catch Phrase des GrandMaesters auf: „Everything is connected“. 😉