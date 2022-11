Fall Of Carthage: veröffentlichen Lyricvideo zu „Smell Of The Oak“

Seit dem 23. September steht mit Drawn Into Madness das vierte Album der Groove Metaller von Fall Of Carthage in den Läden. Die Band um SuidakrA Frontmann Arkadius Antonik und Sänger Sascha Aßbach bieten darauf acht Songs sowohl schonungsloses, straightes Geballer mit Blastbeats als auch eingängige Riffs und groovigen Rhythmen im Groove Metal Gewand und liefern hier zweifellos ihr bestes gemeinsames Album ab. Ab sofort gibts mit Smell Of The Oak ein kunstvolles Lyricvideo im MDD YouTube-Channel, für welches sich Sascha Aßbach selbst verantwortlich zeigt. Das komplette Album gibts auf allen gängigen Streaming Plattformen und die CD dazu findet ihr bei MDD Records, der Band und im gut sortierten Handel!

Links

https://www.fallofcarthage.com

https://www.facebook.com/FallOfCarthage