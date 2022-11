Blind Guardian: kündigen die ‚The God Machine‘ Tour an

Nach der triumphalen Rückkehr zurück auf die Bühne mit der Somewhere Far Beyond Tournee, geht die atemberaubende Story von Blind Guardians aktuellem Meisterwerk The God Machine weiter. Heute kündigen die deutschen Metallegenden die dazugehörige Tournee an, um die neusten Songs ihrem hungrigen Publikum zu präsentieren – ihnen das Deliver Us From Evil zu zeigen, sie zu den Violent Shadows zu führen und ihnen die Secrets Of The American Gods vorzustellen.

Los geht die Tour am 22. September in Saarbrücken, von wo aus Blind Guardian ihre spektakuläre Konzertreise im August und Winter 2023 starten werden.

Sänger Hansi Kürsch dazu:

„Wir freuen uns sehr darüber, die ersten Shows für die im kommenden Jahr stattfindende The God Machine Tour ankündigen zu dürfen. Geht davon aus, dass da noch einiges hinzukommen wird. Aber immer dran denken: der Guardian kommt nur einmal im Jahr – maximal. Oder, um es in den Worten des einzig wahren David Bowies zu sagen: The God Machine is coming down and we’re gonna have a party! Wer die verpasst, ist selber schuld. Es ist an der Zeit.“

Tickets für die deutschen Shows sind nun im Vorverkauf, hier findet ihr alle Tourdates:

22.09. DE Saarbrücken, Garage

23.09. DE Frankfurt, Batschkapp

28.09. DE Berlin, Huxleys

29.09. DE Stuttgart, Liederhalle Beethoven

30.09. DE Lichtenfels, Stadthalle

02.10. DE Cologne, E-Werk

03.10. IT Milan, Alcatraz

04.10. IT Rom, Atlantico

13.10. DE Hamburg, Große Freiheit

14.10. DE Dresden, Alter Schlachthof

15.10. DE Oberhausen, Turbinenhalle

16.10. DE Munich, Backstage

18.10. AT Vienna, Gasometer

20.10. DE Coesfeld, Fabrik

21.10. DE Osnabrück, Hyde Park

The God Machine ist die mühelose Spitze im bisherigen Schaffen von Blind Guardian. Ein Album, mit dem die Band gar nicht erst versucht, die Neunziger 1:1 zu kopieren, und sich stattdessen auf die Muskelerinnerung der damaligen Zeit verlässt. Hochgradig infektiös, beseelt von den Frodos, Peter Pans und Kapitän Nemos der Vergangenheit, ein packendes, aggressives, hochmelodisches und bei aller Zugänglichkeit brillant arrangiertes Album, beseelt von Magie und dennoch kein reiner Eskapismus. Ein modernes Meisterwerk in der Tradition jener Werke, mit denen Blind Guardian in den Neunzigern nach den Sternen griffen. Oder einfach ausgedrückt: The God Machine ist der Fantasy-Metal-Jungbrunnen, auf den unzählige Fans so lange gewartet haben.

Bestellt das Album hier: http://nblast.de/BG-TheGodMachine.ema

Zu Blind Guardian

1992 veröffentlichen Blind Guardian mit Somewhere Far Beyond das Referenzwerk des deutschen Speed Metal. 30 Jahre später können auch sie das eherne Rad der Zeit nicht zurückdrehen; ihre jüngste Heldenreise The God Machine zeigt aber, wie man den Furor und die Kraft der Jugend spielend zu magischem neuem Leben erweckt.

The God Machine ist das Album, mit dem Blind Guardian ihre ganz persönliche Büchse der Pandora öffnen und sich ihrer Vergangenheit stellen. Als hätten sie den zahlreichen Glanzpunkten ihrer 35-jährigen Karriere einen längst überfälligen Besuch abgestattet und sich von den Geistern ihrer eigenen Vergangenheit inspirieren lassen. Sänger Hansi Kürsch bringt es so auf den Punkt: „Wir haben sehr viel aus unserer eigenen Geschichte aufgegriffen, um auf diesem Fundament ein neues Zeitalter in der ruhmreichen Geschichte der Band einzuläuten.“

Hinter dem überwältigenden, apokalyptischen Cover-Kunstwerk der US-amerikanischen Fantasy-Ikone Peter Mohrbacher wartet ein Panoptikum aus fantastischen Erzählungen und ziemlich düsteren Aussichten. „Man muss die Hoffnung auf dem Album teilweise schon mit der Lupe suchen. Aber sie ist da“, lächelt Hansi Kürsch. „Meine Texte haben mehrere Ebenen. Einige von ihnen kann auch ich erst viel später erkunden.“ Vielleicht ist The God Machine sein persönlichstes Album seit Somewhere Far Beyond, das er damals im Schatten der Trauer über den Tod seines Vaters schrieb.

Blind Guardian online:

www.blind-guardian.com

www.facebook.com/blindguardian