In Sanity: neues Album „For We Triumph“ wird heute veröffentlicht

Am heutigen Freitag, dem 25.11.2022 erscheint For We Triumph, das vierte Werk von In Sanity. Das Album wurde in den Greenman-Studios produziert. Sebastian „Seeb“ Levermann ist zudem auch für den Mix und das Mastering von For We Triumph verantwortlich. Mit Support Your Metal sendete man bereits Anfang Juli eine deutliche Botschaft in die schwermetallische Welt. Nach den weiteren Singles Guilty Sin und Ultima Veritas legte die Band mit dem Lyric-Video Phoenix Rises rasant nach, bevor einen Tag vor der Albumveröffentlichung mit Crown Of Corruption ein weiteres Highlight der Paderborner auf die Metalheads losgelassen wurde.

Seht euch das Video zu Crown Of Corruption hier an:

Bestellt For We Triumph hier: www.sym-entertainment-shop.de/In-Sanity:::71649.html

Mit neuem Album und neuer Stärke wird die Welt nach zweijährigem Stillstand musikalisch zurückerobert. Wird es wie früher sein? Bestimmt! Denn es ist die Kraft des Hammers, die dich überrollt, wenn die Show beginnt. Lasset sie ein in Eure Hallen! Denn sie waren, sind und werden immer In Sanity sein.

Support your Insanity!!

Support your Metal!!!

Weitere Infos zu In Sanity könnt ihr hier nachlesen:

Die Tracklist von For We Triumph findet ihr hier:

In Sanity Website

In Sanity Facebook