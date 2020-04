In Sanity: Veröffentlichen „Blood And Clay“ feat. Sami Yli-Sirniö

Das aktuelle In Sanity Album Welcome To The Show steht seit Ende letzten Jahres in den Läden. Jetzt veröffentlichen die deutschen Melodic Deather mit Blood And Clay einen weiteren Song, auf welchem sich kein Geringerer als Sami Yli-Sirniö, seines Zeichens Gitarrist bei Kreator, als Gastmusiker die Ehre gibt.

Das Album, welches 12 Songs feinste musikalische Kost enthält, ist nach wie vor überall erhältlich, vom Plattendealer eures Vertrauens bis hin zu den gängigen Download und Streaming Plattformen. Check it out!

