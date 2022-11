In Sanity: neue Single „Crown Of Corruption“ in Kürze

Am 24. November 2022 servieren uns In Sanity ihre neue Single Crown Of Corruption. Einen Tag später wird das aktuelle Album For We Triumph veröffentlicht. Wiederum einen Tag später, am 26.11.2022 steigt die Release-Party in der Kulturwerkstatt Paderborn.

For We Triumph ist das vierte Werk von In Sanity und erscheint am 25.11.2022. Mit Support Your Metal haben die Paderborner bereits ein deutliches Ausrufezeichen setzen können. Nach den weiteren Singles Guilty Sin und Ultima Veritas legte die Band mit dem Lyric -Video Phoenix Rises rasant nach, bevor zur Albumveröffentlichung mit Crown Of Corruption ein weiteres Highlight der Paderborner auf die Metalheads losgelassen wird.

Bestellt For We Triumph hier: https://www.sym-entertainment-shop.de/In-Sanity:::71649.html