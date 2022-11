Wild Boar Wars IV am 10.12.2022 und 11.12.2022 im Das Bett in Frankfurt mit Desaster, Ultha und weiteren Bands (Vorbericht)

Bands: Poisöned Speed, Urza, Ophis, Deathrite, Desaster, Beculted, Terzij De Horde, Nichtung, Iskandr, Alkerdeel, Ultha

Ort: Das Bett, Schmidtstr. 12, 60326 Frankfurt am Main

Datum: 10.12. + 11.12.2022

Kosten: 48 € VVK (Wochenendticket), 34 € (Samstag), 36 € (Sonntag)

Genre: Black Metal, Black Thrash, Black Death

Besucher: 500

Veranstalter: Das Bett

Link: https://bett-club.de/event/wild-boar-wars-iv/

Das Bett in Frankfurt bietet für die Fans härterer Metalmucke am Adventswochenende vom 10.12.- 11.12.2022 ein wunderbares, vorweihnachtliches Event. Die Wild Boar Wars gehen in die vierte Runde. Der Taunus Metal e.V. präsentiert euch am Wochenende nach Nikolaus gleich elf wunderbar dunkle Bands.

Am Samstag, dem 10.12.2022, sind dies Poisöned Speed, Urza, Ophis, Deathrite und Desaster.

Am Sonntag, dem 11.12.2022, sind Beculted, Terzij De Horde, Nichtung, Iskandr, Alkerdeel und Ultha am Start.

Bei dem Line-Up dürfte den Metallern doch das eine oder andere (schwarze) Herz aufgehen.

Endlich mal wieder die deutsche Black Thrash Legende Desaster in Frankfurt erleben oder der unheilvollen Gratwanderung zwischen Black Metal, Doom und Dark Wave der Kölner Ultha beiwohnen!? Aber auch die anderen Bands wie zum Beispiel die Niederländer Iskandr oder die Leipziger Deathride setzen auf schwarzmetallische Atmosphäre und werden zu einem gelungenen Wild Boar Wars IV beitragen.

Am besten ihr holt euch gleich das Wochenendticket für 48 Euro zzgl. Gebühren im Vorverkauf. Da könnt ihr nichts falsch machen, denn das Line-Up der beiden Tage ist famos.

Für diejenigen, die nur einen Tag können, gibt es Tagestickets:

Samstag (10.12.2022) für 34,00 €

Sonntag (11.12.2022) für 36,00 €

Tickets bekommt ihr direkt hier

Sofern am Veranstaltungstag noch Tickets verfügbar sind, wird es eine Abendkasse geben. Damit der Veranstalter jedoch besser planen kann, empfehlen wir den Ticketkauf im Vorverkauf.