In Sanity: zweite Single „Guilty Sin“ vom neuen Album „For We Triumph“ sowie Album-Tracklist veröffentlicht

Das neue Album von In Sanity wirft seine Schatten voraus. For We Triumph erscheint am 25.11.2022. Passend dazu wird die Tracklist bekannt gegeben. Es gibt aber noch eine weitere Neuigkeit: Als zweite Single wurde nun Guilty Sin veröffentlicht, das dazu gehörige Video wurde von Erik Sollmann produziert.

Die Band kommentiert: „Zart wie eine Feder und zugleich hart wie Stahl; gefühlvoll-erhaben und zugleich tiefschwarz wie die Nacht – das ist die zweite Singleauskopplung vom kommenden Album For We Triumph von In Sanity. Feiert mit uns das sündhaft gute Guilty Sin!“

Die “New Wave Of German Melodic Death Metal” meldet sich in gewohnter Stärke zurück. Am 25.11.2022 erscheint das neue Werk For We Triumph, welches in den Greenman-Studios produziert wurde. Sebastian „Seeb“ Levermann ist zudem auch für den Mix und das Mastering von For We Triumph verantwortlich.

Hier die Tracklist von For We Triumph:

1. Phoenix Rises

2. Support Your Metal

3. Guilty Sin

4. Perfect Storm

5. Back From The Dead

6. Crown Of Corruption

7. For We Triumph

8. Flowers Of War

9. Are You In?

10. Ultima Veritas

Zudem wird es mit Sweet Surrender einen Bonustrack geben, der nur auf der physischen CD vertreten sein wird.

Am 1. Juli haben die Paderborner ihre Hymne Support Your Metal veröffentlicht. Weitere Informationen dazu und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: