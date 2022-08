I Am: Texas Death Thrasher veröffentlichen „Surrender To The Blade“

Die texanischen Death-Thrasher I Am haben ein Video zu Surrender To The Blade veröffentlicht. Der Track stammt vom neuen Album Eternal Steel, das am 9. September über MNRK Heavy erscheint.

Im Geiste der Südstaaten-Ikonen Pantera und der neueren texanischen Helden Power Trip kanalisiert die Band Unzufriedenheit und Wut in kraftvolle Hymnen. I Am erinnern an die von Sepultura geschaffene Kombination aus Death-Metal-Heaviness und Thrash-Metal-Geschwindigkeit und verbindet die Wucht von Morbid Angel mit der Raffinesse der Big 4, um etwas eigenes zu schaffen.

Gitarrist Tom Reyes über die neueste Single der Band, Surrender To The Blade: „Als ich mich hinsetzte und das erste Riff herauskam, hatte ich sofort die Idee, einfach eine Metal-Hymne zum Headbangen zu machen. Nichts Extravagantes oder Komplexes, wir wollten einfach nur, dass es fett klingt und einen guten Groove hat. Die [erste Single] The Iron Gate war eine neue Ausrichtung für uns, und mit jedem Schritt in diese Richtung wollten wir unseren Heavy-Roots eine neue Wendung geben. Eigentlich war das Riff in der Strophe für einen Song auf Hard 2 Kill gedacht – Hut ab vor jedem, der errät, für welchen – aber es passte letztendlich viel besser zu diesem Song. Dann passte das textliche Konzept von Sänger Andrew [Hileman] perfekt zum Instrumental.“

Über MNRK Heavy veröffentlicht die Band um Frontman Andrew Hileman in Kürze ihr Drittes Album Eternal Steel am 09.09.22, welches von Randy Leboef (Kublai Khan, Sentinels, The Acacia Strain) aufgenommen wurde. Im Juni wurde mit The Iron Gate bereits die erste Single samt Video veröffentlicht.

Tom Reyes, Gitarrist der Band, verspricht reichlich Abwechslung auf dem neuen Album „Man wird nie denken man hört einen Song zwei Mal. Unser Sound hat eine große Diversität und hier lassen wir unserer Kreativität freien Lauf. Die Texte sind finster aber zugleich inspirierend. Im Song The Primal Wave geht es um das Thema Angst, die aber motiviert, um gewisse Hindernisse zu überwinden, statt sich von ihnen einschüchtern zu lassen“, so Sänger Hileman. Alles in allem ist es auch eine musikalische Weiterentwicklung. „Wir haben im Grunde das getan was wir auf unserem vorherigem Album Hard 2 Kill gemacht haben. Dennoch ist es schneller und härter und diesen Fortschritt merkt man in vielen Aspekten“, so Reyes.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: