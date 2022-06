I Am: veröffentlichen „Eternal Steel“ am 09.09.2022

Die texanischen Death/Thrasher I Am klingen wie eine Mischung aus Pantera, Obituary, Morbid Angel und Sepultura. Die Kombination aus stark groovenden Riffs und einem Hauch von Deathcore bringt frischen Wind in das Genre.

Über MNRK Heavy veröffentlicht die Band um Frontman Andrew Hileman nun ihr drittes Album Eternal Steel am 09.09.22, welches von Randy Leboef (Kublai Khan, Sentinels, The Acacia Strain) aufgenommen wurde. Die erste Singleauskopplung und Musikvideo The Iron Gate ist bereits auf allen Portalen verfügbar. Tom Reyes, Gitarrist der Band, verspricht reichlich Abwechslung auf dem neuen Album.

„Man wird nie denken, man hört einen Song zwei Mal. Unser Sound hat eine große Diversität und hier lassen wir unserer Kreativität freien Lauf. Die Texte sind finster aber zugleich inspirierend. Im Song The Primal Wave geht es um das Thema Angst, die aber motiviert, um gewisse Hindernisse zu überwinden, statt sich von ihnen einschüchtern zu lassen“ so Sänger Hileman. Alles in allem ist es auch eine musikalische Weiterentwicklung. „Wir haben im Grunde das getan, was wir auf unserem vorherigen Album Hard 2 Kill gemacht haben. Dennoch ist es schneller und härter und diesen Fortschritt merkt man in vielen Aspekten“, so Reyes.

Eternal Steel wird es als CD, LP, Cassette und digital erscheinen. Hier könnt ihr vorbestellen.

Eternal Steel Tracklist:

1. The Primal Wave

2. Surrender To The Blade

3. The Iron Gate

4. Eternal Steel

5. Vicious Instinct

6. Infernal Panther

7. Queen Incarnate

8. Heaven On Earth

9. Price Of Pain

10. Eye Candy

11. Manic Cure

I Am sind:

Andrew Hileman – Gesang

Tom Reyes – Gitarre

Chris Burgess – Gitarre

Erik Rodriguez – Bass

Ian Scott – Drums

https://www.facebook.com/iamtxmusic

https://www.instagram.com/iamtxmusic/