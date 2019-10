Rivers Of Nihil: kündigen Europatour mit Thy Art Is Murder, Carnifex, Fit For An Autopsy und I Am für 2020 an

Die amerikanischen Death Metaller Rivers Of Nihil freuen sich darauf, im Januar nach Europa zurückzukehren.

Rivers werden zur Unterstützung von Thy Art Is Murder und deren Human Target EU/UK Tour 2020 mit an Bord sein. Nachstehend sämtliche Daten.

Human Target EU/UK Tour 2020

Thy Art Is Murder

+ Carnifex

+ Fit For An Autopsy

+ Rivers Of Nihil

+ I Am

25.01.20 Belgium Antwerp @ Zappa

26.01.20 UK Manchester @ Academy 2

27.01.20 UK Glasgow @ Garage

28.01.20 UK Leeds @ Stylus

29.01.20 UK Bristol @ SWX

30.01.20 UK London @ Electric Brixton

31.01.20 UK Birmingham @ O2 Institute

01.02.20 Netherlands Tilburg @ 013

02.02.20 France Paris @ Cabaret Sauvage

04.02.20 Spain Madrid @ Mon Live

05.02.20 Spain Barcelona @ Razzmatazz

06.02.20 France @ Lyon @ Transbordeur

07.02.20 Switzerland Pratteln @ Z7

08.02.20 Germany Munich @ Backstage

09.02.20 Italy Milan @ Circolo Magnolia

10.02.20 Slovenia Ljubljana @ Kino Siska

11.02.20 Austria Wien @ Szene

12.02.20 Hungary Budapest @ Barba Negra

13.02.20 Czech Rep Prague @ Meet Factory

14.02.20 Poland Warsaw @ Proxima

15.02.20 Germany Berlin @ Festsaal

16.02.20 Denmark Copenhagen @ Amager Bio

17.02.20 Sweden Gothenburg @ Trädgårn

18.02.20 Sweden Stockholm @ Slaktkyrksn

20.02.20 Germany Hamburg @ Gruenspan

21.02.20 German Leipzig @ Felsenkeller

22.02.20 Germany Oberhausen @ Turbinenhalle

23.02.20 Germany Wiesbaden @ Schlachthof

Where Owls Know My Name könnt ihr euch nach wie vor hier anhören, verschiedene Videos ansehen und natürlich auch kaufen: metalblade.com/riversofnihil

Rivers Of Nihil Line-Up:

Jake Dieffenbach – Vocals

Brody Uttley – Guitar

Jon Topore – Guitar

Adam Biggs – Bass/Vocals

Jared Klein – Drums

