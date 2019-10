Silly – Zehn

Fazit

Eine solche Best Of hat eine ganz klare Existenzberechtigung. Bei vielen Artisten fragt man sich, was soll das, warum jetzt schon eine Best Of? Die Alben geben doch aktuell genug Möglichkeiten, um ins Schaffen abzutauchen. Zehn von Silly hingegen ist ein Zeitstrahl der Geschichte von fast fünf Jahrzehnten, die nicht nur die Band, sondern die ganze Bundesrepublik prägte. Für Fans eine schöne Möglichkeit, die Entwicklung im Schnelldurchlauf zu erleben. Wohin die Reise bei Silly geht, dürfte man noch dieses Jahr einschätzen können. Die Trennung von Anna Loos dürften die meisten noch nicht verdaut haben.



Anspieltipps: Die Wilde Mathilde und Wo Fang Ich An