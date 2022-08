Brymir: neues Album „Voices In The Sky“ erscheint am 26.08.2022

Die finnischen Melodic Death Metal Durchstarter Brymir melden sich mit ihrem bisher stärksten Album Voices In The Sky zurück, das am 26. August 2022 über Napalm Records veröffentlicht wird.

Die fünfköpfige Band – bestehend aus Gitarrist Joona Björkroth (Battle Beast), Frontmann und Produzent Viktor Storm Gullichsen, Schlagzeuger Patrik Fält (Feastem, ex-Afgrund), Gitarrist Sean Haslam und Bassist Jarkko Niemi – wurde 2006 gegründet und mischte bereits 2011 die Szene mit ihrem Debüt Breathe Fire To The Sun auf, indem sie Folk-Metal-Einflüsse mit cineastischen Klanglandschaften und knallharten, rasanten Melodic-Death-Einschlägen verbindet. Auf ihrem vierten Album und Napalm Records Debüt Voices In The Sky stellen Brymir eindrucksvoll ihre Entwicklung unter Beweis und liefern ein frisches, kraftvolles Werk im Stil von Bands wie Ensiferum, Wintersun und Children Of Bodom. Mit astreiner Produktion, massivem Groove und beeindruckender Technik stehen Brymir für einen neuen Sound im Genre und ziehen dabei auch weiterhin Inspiration aus traditionellem Folk oder klassischer Musik. Produziert wurde dieses aufregende Klangerlebnis von Sänger Viktor Storm Gullichsen in den JKB Studios, wobei das Mastering von Tony Lindgren in den Fascination Street Studios übernommen wurde.

Der Album-Opener und Titeltrack steht für eine Ode an den Heavy Metal und erreicht den Hörer durch seinen epischen, knallharten Sound, atemberaubende Instrumentierung, feurige Gitarren und die heftigsten Blastbeats der Band-Geschichte! Ebenso rasant schreitet Forged in War voran und wird außerdem durch zusätzliche Vocals von Brymirs Live-Session-Gitarrist Antti Nieminen verstärkt, der auch im Folk Metal angehauchten Far From Home zu hören ist. Seeds Of Downfall ist der aggressivste und düsterste Track der Platte und setzt ein Ausrufezeichen durch majestätische Arrangements, die mit heroischen Chören verschmelzen. Einen ebenso starken Beweis für die technische Brillanz und das top Niveau der Band liefert Landfall. Das eingängige Fly With Me kombiniert immense, klare Ohrwurm-Refrains mit wütenden Growls und heftigen Breakdowns, während sich Tracks wie Herald Of Aegir – ein Aufschrei gegen die Verschmutzung unserer Ozeane – und Rift Between Us der Power Metal geprägten Seite Brymirs nähern. Dabei bleiben die Künstler stets im Segment des Melodic Death Metal verwurzelt. Das gefühlvolle Borderland fesselt durch seine intensive Lyrik, die durch das Gedicht My Testament des bekannten ukrainischen Dichters Taras Schevchenko unterstrichen wird. Voices In The Sky schließt mit dem fast achtminütigen Epos All As One und einer wütenden Bonus-Coverversion von Dark Funerals Diabolis Interium, die genauso düster wie das Original ist. Mit ihrem neuen Album beweisen Brymir, dass der Weg direkt nach oben geht und die Band definitiv bereit ist, die nächste Stufe dieser vielversprechenden Reise zu erklimmen.

Voices In The Sky Tracklist:

1 Voices In The Sky

2 Forged In War

3 Fly With Me

4 Herald Of Aegir

5 Rift Between Us

6 Landfall

7 Borderland

8 Far From Home

9 Seeds Of Downfall

10 All As One

11 Diabolis Interium (Bonus)

Brymir Line-Up:

Viktor Gullichsen – Vocals

Joona Björkroth – Guitars, Backing Vocals

Sean Haslam – Guitars

Jarkko Niemi – Bass

Patrik Fält – Drums

