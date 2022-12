In Sanity – For We Triumph

Die Paderborner Metalband In Sanity hat im November ihr viertes Studioalbum For We Triumph veröffentlicht. Drei Jahre nach Welcome To The Show geht es für die Deutschen wieder hoch her. Von Black Sunset geht es für die fünf Musiker nun zu Nauntown Music. Produziert wurden die zehn Songs von keinem anderen als Sebastian „Seeb“ Levermann. Wer früher schon mal bei In Sanity hineingehört hat, weiß, dass die Truppe für Vielseitigkeit und eine moderne Ausrichtung steht. Verschmolzen wird der melodische Death Metal mit einem modernen Power Metal, ohne dabei unüberwindbare Krater zu erschaffen. Die Kunst, diese zwei unterschiedlichen Subgenres auf einen Nenner zu bringen, gelingt recht gut. Mit dem Opener Phoenix Rises schnüren die beiden Gitarristen John Turner und Nino Čarovac ein dichtes Soundgeflecht und übernehmen zudem die Backvocals. Mit dem Blick in Metalcore Regionen und dem vorsichtigen Sprung in Thrash Gewitter lassen In Sanity kaum Möglichkeiten aus. Selbst atmosphärische Spielereien à la Children Of Bodom lässt man in For We Triumph einfließen. Crown Of Corruption klingt in etwa so, als würde man Lordi auf Speed setzen und Children Of Bodom der härtesten Hooks berauben. Den Mix muss man mögen, wer jedoch nicht wagt, der nicht gewinnt. Das kann man Sänger Erik Sollmann mit seinen vier Mitstreitern nicht vorwerfen, auch wenn es an der Umsetzung an der einen oder anderen Ecke noch kneift. Für meinen Geschmack könnte man sogar noch selbstgefälliger auftreten. Die bombastischen Sequenzen stehen ihnen sehr gut zu Gesicht und könnten einen festen Baustein im Puzzle bilden. Noch wildere Breaks zwischen Growl- und Cleangesang-Parts, mit vorsichtigen Symphonic-Klängen könnten ein Mittel zum Weg sein. Zurück zu For We Triumph, der neben den genannten Höhepunkten mit Schatten zu kämpfen hat. Schlussendlich eine interessante Platte und eine Band mit Potenzial, der man eine Chance geben sollte.

