Time For Metal: Unsere Lieblingssongs und das Album des Jahres 2022 – Teil 21

Wie in den letzten Jahren haben wir auch in diesem Jahr im Time For Metal-Team gefragt, was denn für jeden die musikalischen Highlights waren. Dafür haben unsere Teammitglieder ihre ganz persönlichen Lieblingssongs herausgesucht und das Top-Album des Jahres gewählt. Das jeweilige Top-Album des Jahres landet anschließend in unserem Social-Media-Battle und ihr könnt das TFM-Album des Jahres voten. Viel Spaß mit unseren Top five 2022!

Wie verlief dein „Musikjahr“ 2022?

Five Finger Death Punch – Welcome To The Circus | Groove Metal

Das Jahr verlief viel zu schnell und turbulent und somit ist die Musik auch meistens „nebenbei“ abgelaufen. Schön war es, dass wir tatsächlich wieder auf demwaren und das lang ersehnte und – zumindest gefühlt – 1000x verschobeneKonzert endlich stattgefunden hat. So richtig, richtig überzeugt hat mich musikalisch allerdings wenig. Aktuell habe ich das Gefühl, dass vieles sehr generisches und ideal überarbeitet bis auf Hochglanz poliert wird und „nur noch“ erfolgreich sein soll, ohne dass geniale Ecken und Kanten gelassen werden.

Hier gibt es den gewohnt guten Sound von FFDP, mit Partylaune und gleichzeitiger Kritik an den sozialen Medien, wobei mich das Musikvideo irritiert zurückgelassen hat.

Ghost – Call Me Little Sunshine| Dark Rock

Mit dem Song habe ich vermutlich die lustigste und ambivalenteste Verbindung. Es trug sich auf dem diesjährigen Wacken zu, dass ich in meinem Zelt schlafen wollte und mein (mir unbekannter) Nachbar seine neuen Bekanntschaften zum Umtrunk mit an sein Zelt schleppte. Sie diskutierten die ganze Nacht über diverse Musik inklusive des Anspielens jeden Genres und Liedes … irgendwann – ca. 6 Uhr morgens – zogen die neuen Musikfreunde ihrer Wege und ließen den besagten Nachbarn zurück. Dieser pflanzte sich nebst seinem Bluetoothlautsprecher in sein kleines Zelt und schlief prompt zum Ghost-Album Impera in Dauerschleife ein. Bis dahin lief Ghosts Call Me Little Sunshine bestimmt schon 5 bis 10x während der nächtlichen Diskussion. Nach der Dauerschleife konnte ich den ganzen Tag „Hooom Little Sunshine …“ hören und das Tagesmotto war „You Will Never Ever Walk Alone“. Nach einigen Tagen vermisste ich das Lied tatsächlich und inzwischen mag ich es sogar. 😀

Slipknot – The Dying Song (Time To Sing)| Groove Metal

Auf dem Knotfest in Oberhausen und auf dem Wacken performten Slipknot diesen Song und das Publikum hat top mitgesungen. Obwohl beide Konzerte nicht die besten waren, macht das Lied einfach Laune.

Peyton Parrish – Battle Of York| Alternative Metal

Die Stimme von Peyton Parrish ist einfach super eindrucksvoll. Da fühle ich die Stimmung und ziehe selber in den Kampf oder segle in neue Welten (im Opel Insignia auf der A43 in Richtung Münster).

Parkway Drive – Glitch | Metalcore

Glitch hört sich etwas nach der Vergangenheit an. Irgendwie denke ich, dass dieser Song zum Jahrtausendwechsel der Oberknüller in der Nu Metal Welle gewesen wäre. Natürlich hört es sich so gar nicht mehr nach Parkway Drive an. Wenn man allerdings nicht weiß, dass es PWD sind, kann der Song als Partylied gut funktionieren – glattgezogen und für die Masse produziert. Macht Spaß!

Mein persönliches Album des Jahres 2022 ist:

Parkway Drive – Darker Still | Metalcore

Da ich meistens einzelne Songs in einer Playlist querbeet höre, ist es vermutlich – neben dem besagten (unfreiwillig) durchgehörten Ghost-Album – das einzige, das ich komplett durchgehört habe. 😉 Es ist einfach gut hörbar – wenn man mal ausklammert, dass es von Parkway Drive sein soll.