In Sanity: präsentieren den nächsten Song „Ultima Veritas“ vom neuen Album „For We Triumph“

Das neue Album von In Sanity wirft seine Schatten voraus. For We Triumph ist das vierte Werk der Paderborner Band und erscheint am 25.11.2022. Mit Support Your Metal haben In Sanity bereits ein deutliches Ausrufezeichen setzen können. Als zweite Single wurde Guilty Sin veröffentlicht, das dazu gehörige Video wurde von Erik Sollmann produziert. Der nächste Kracher lässt nicht lange auf sich warten. Mit Ultima Veritas folgt nun die nächste Single inklusive dem von Ruben Waldhüter produziertem Video.

Sind wir allein im Universum? Vielleicht… Und wäre das schlimm? Nicht unbedingt! Falls ja: Mach das Beste draus! Mit Ultima Veritas vom kommenden Album For We Triumph präsentiert die Band den spirituellen Nachfolger zu Welcome To The Show.

„Support Your Metal“ ist nicht einfach nur eine Ansage. Es ist der ultimative Aufbruch in eine neue Zeit. Es ist der Weckruf an eine Szene, die nach der Pandemie aus der Lethargie erwacht. In Sanity geben den Fans genau das, was sie jetzt brauchen. Ihre Songs, in denen brachiale Urgewalt und fast fragil wirkende Melodien zu einem intensiven Erlebnis verschmelzen, hangeln sich an der Grenze zwischen Wahnsinn und Genialität entlang und vermitteln dennoch die Zuversicht, die schon verloren schien. For We Triumph zeigt uns mit einer einzigartigen Wucht, fulminanten Songs und einer grandiosen Produktion den Weg in eine hoffnungsvolle Zukunft. In Sanity sind bereit für die Lebenserhaltung des Metal – genauso wie ihr es auch seid!

Die “New Wave Of German Melodic Death Metal” meldet sich also in gewohnter Stärke zurück. In Sanity kündigen für 2022 ein neues Album an. Am 25.11.2022 erscheint das neue Werk, welches in den Greenman-Studios produziert wurde. Sebastian „Seeb“ Levermann ist zudem auch für den Mix und das Mastering von For We Triumph verantwortlich.