Erdling am 28.04.2023 in der Sumpfblume Hameln

Event: Bestia & Helheim Tour 2023

Band: Erdling

Vorband: Soulbound

Ort: Sumpfblume Hameln

Datum: 28.04.2023

Zuschauer: 220

Genre: Dark Metal, Industrial Metal, Metalcore

Link: www.erdling.rocks www.sumpfblume.de

Heute ist ein guter Tag, denn heute fahren wir nach Hameln, um uns endlich Erdling live anzusehen. 2016 haben sie auf dem Rockharz gespielt und ich hatte nur durch Zufall die letzten zwei Stücke geschaut, aber die Stimme von Sänger Neill war so eindringlich und der Sound so mega, dass ich mir den Namen direkt ins Handy gespeichert hatte. Ich stolperte wieder über sie, als das Album Helheim 2021 zum Review frei war (hier) und sicherte mir in diesem Jahr auch direkt Bestia (Review hier), für das wir heute das Release feiern werden. Beide Werke haben sich absolut in mein Herz gespielt und sind mit entsprechend hoher Punktzahl im Magazin gelandet. Dass die jetzige Tour auch noch für beide Alben läuft, ist für mich Doppelbonus und ich habe mich schon Wochen vorher wirklich drauf gefreut.

Wir kommen pünktlich bei der Sumpfblume an. Es ist eine gemütliche kleine Location, in der wir nun schon zum zweiten Mal sind. Hier spielen regelmäßig ziemlich gute Bands und wäre die Fahrt nicht ganz so weit, wären wir sicher Stammgast. Der Saal ist recht übersichtlich, es gibt neben der Bühne ein paar Sitzmöglichkeiten und eine Theke. Das war’s, aber das reicht auch absolut. Mit 220 Gästen ist er an diesem Abend gut gefüllt. Um 20 Uhr beginnen Soulbound. Die Vorgruppe, die 2009 in Bielefeld gegründet wurde, betitelt ihren Stil als Melodic Industrial Metal. Sie geben direkt Vollgas und stellen nach zwei Titeln entzückt fest, dass in den ersten Reihen textsichere Fans sind, die den Sänger fast übertönen. Uns gefällt die Energie, die von der Bühne kommt, es macht Spaß, dieser Band zuzusehen und mit ihr zu feiern. Wir hatten uns vor Kurzem ein Video angeschaut und beschlossen, dass es nicht so unser ist. Aber jetzt hier live und in Farbe werden wir absolut vom Gegenteil überzeugt und sind sicher im Juli beim Rockharz vor der Bühne dabei. Sichtlich ergriffen bedankt sich Sänger Johnny immer wieder beim Publikum für den herzlichen Empfang. Man merkt zur Zeit jeder Band die Dankbarkeit an, wieder dort oben zu stehen und in glückliche Gesichter schauen zu dürfen. Wir sind auf jeden Fall sehr zufrieden und gut aufgewärmt. Auch dass Gitarrist Dusky heute als Ersatzspieler für den erkrankten Felix Klemisch auf der Bühne steht, war in keiner Weise zu merken. Die Jungs haben super performt und gut vorgelegt.

Um 21 Uhr ist es dann so weit: Erdling kommen auf die Bühne und werden begeistert empfangen. Sie starten mit Bestia und ich bin sofort in meiner Wohlfühlzone. Es folgt mit Deus das zweite Stück vom neuen Album und beide sind live genauso stark wie auf der Platte. Das Konzert-Wohlgefühl breitet sich wie erhofft in mir aus. Das Line-Up ist ein guter Mix aus den beiden neuen Werken, gepaart mit einigen älteren Stücken wie Du Bist Soldat, Tieftaucher, Blizzard und Phoenix. Es ist interessant, das Publikum zu beobachten. Es gibt scheinbar viele, die die Band schon länger begleiten und jeden Text aus dem Ärmel schütteln können. Dann einige, die erst seit Hellheim dabei zu sein scheinen, die aber trotzdem jeden Song mitfeiern und bei Rabenherz, Leuchtfeuer und Fimbulwinter richtig aufdrehen. Auch die Titel von Bestia, die heute ihr Debüt feiern, kommen megagut an. Ob Und Die Erde Singt, Khaos, Eis Und Feuer oder das ruhigere Der Erste Regen, alles wird aufgesaugt und abgefeiert. Nachdem Soulbound die ersten Stücke in tiefem Nebel verhüllt waren und man einige Bandmitglieder gar nicht sehen konnte, bin ich froh, dass es bei Erdling etwas weniger neblig ist. Der Sound ist super, obwohl ich zwischendurch denke, dass die Mikros manchmal aussetzen. Da wir seitlich und direkt vor einer Riesenbox stehen, kann es auch einfach sein, dass unser Platz etwas ungünstig gewählt ist. Dafür bin ich auf Bühnenhöhe und habe einen richtig guten Blick auf alles, was hier oben passiert. In den Füßen vibriert allerdings ununterbrochen der Bass, sodass ich hinterher das Gefühl habe, als hätte ich drei Stunden auf so einem Vibrier-Trainingsgerät im Fitnessstudio gestanden. Unser Work-out haben wir nach über 20 Songs in knapp zwei Stunden dann auch erfolgreich absolviert. Auch die leicht zerrissene Setliste zeugt davon, dass dieser Abend ein guter war. Nassgeschwitzt und glücklich, gibt es hinterher noch die Möglichkeit, sich seine Merch-Schätze signieren zu lassen. Ich liebe es, wenn Bands so nah am Fan sind und deshalb sind diese kleinen Club-Konzerte auch mein absoluter Favorit. Der heutige Abend hätte zwar durchaus mehr Gäste verdient gehabt, weil beide Bands richtig gut waren, aber die, die da waren, haben gute Stimmung gemacht. Ich bin zufrieden und wir machen uns auf den Heimweg, mit Erdling-Shirts und CD im Gepäck. Die Tour läuft bis Mitte Mai und es gibt noch einige Möglichkeiten, sich diese Band live anzuschauen, was ich nur empfehlen kann.